La lista negra de Susana Giménez: quiénes son los famosos que quedaron afuera de su fiesta de cumpleaños

El próximo 29 de enero, Susana Giménez, una de las grandes divas del mundo del espectáculo no sólo en la Argentina sino también en Uruguay, cumplirá 80 años y ya prepara un espectacular festejo.



Según se supo en las últimas horas, la conductora y actriz está organizando una gran fiesta en La Mary, su enorme mansión situada en Punta del Este. Sin duda, será un evento al que todos querrán asistir.



No obstante, Susana Giménez ya habría decidido que el festejo será compartido con un grupo selecto de 80 personas y, además, se descubrió que ya está confeccionada una lista negra de personas que no estarán invitadas.



En el programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, el panelista Diego Esteves contó cuáles son algunos de esos polémicos nombres que no estarán en la fiesta de Susana Giménez.



Huberto Roviralta, Corcho Rodríguez, Moria Casán y Valeria Mazza son algunos de ellos. Estos nombres podrían considerarse lógicos, pero hay otros que generaron gran sorpresa: Pampita, Elina Constantini y Andrea del Boca tampoco estarán.

Susana Giménez tiene una lista negra de personas que no estarán invitadas a su fiesta de cumpleaños.



Por otra parte, aún no hay confirmación, por sí o por no, sobre Mirtha Legrand ni Luis Miguel. En el caso del cantante, se especula con que podría quedar afuera de la fiesta por su enemistad con Cristian Castro y Verónica Castro, quienes sí formarían parte de la lista de invitados.



Asimismo, el periodista Gustavo Descalzi reveló que hay un “comité” formado por Susana Giménez para que la ayuden en el proceso de selección de invitados y en los detalles del festejo. Inés Hernández, Luis Cella y dos personas más estarían a cargo.