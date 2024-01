El llanto de Furia de Gran Hermano al hablar de la muerte de su papá

La casa de Gran Hermano tiene esta mezcla de situaciones. Por momentos hay alegría, por otros tensión y peleas, mientras que también hay lugar para dejar ver el lado más sensible de los participantes.

En esta oportunidad le tocó a Furia, una de las hermanitas más rudas y fuertes de Gran Hermano, sin embargo, en una charla íntima con Lucía, en el jardín de la casa, abrió su corazón y contó los duros momentos que le tocó atravesar antes de hacer su ingreso en diciembre de 2023.

El desconsuelo de Furia de Gran Hermano tras recordar la muerte de su padre

Si bien Furia se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, vivió una etapa muy difícil al punto que, según lo que confesó, tras la muerte de su padre, su vida se vino abajo al punto de que no tenía para comer.

Durante una charla íntima con Lucía, comenzó explicando: "Me llaman que falleció mi papá y dije: 'me tengo que mover'. Yo a las 12 de la noche yendo con el documento de mi viejo, firmando un papel con un tipo todo re siniestro, un lugar re oscuro, demasiado tétrico".

"Mi hermana, en el mismo momento que termina el velorio, dice: 'vendamos todo'. ¿Qué? Re codiciosos, boluda. Nunca me preguntaron 'che, ¿te sentís bien? ¿Vas a vivir sola ahí adentro?'. No, todo el tiempo pensando en ellos. No me entra en el cerebro", reveló.

Asimismo, Furia le contó a su compañera de juego que tiene cinco hermanos, pero que no tiene buena relación con todos, en especial tras el fallecimiento de su padre: "Cuando me fui de la casa, mi hermana me dice: 'dejame las llaves, yo voy a vivir ahí. Voy a poner la cochera en alquiler y voy a vivir de eso'. Ella le quería cagar la casa a todos", destacó.

Furia tuvo un momento emotivo en la casa de Gran Hermano y mostró su lado más vulnerable

Y aclaró que no es el primer conflicto que tiene con su hermana mayor, ya que viene con problemas desde que murió su abuela. "Hizo el testamento con mi abuela antes que fallezca y le cagó su parte a mi papá", aseguró y luego habló de otro de sus hermanos, Ezequiel.

"Se puso de novio con una mina que es una codiciosa de mierda. Cuando mi mamá estaba muy mal, la mina fue al hospital a decirle: 'firmame el terreno'. Mi mamá con cáncer, metástasis. Mi hermano desde joven salía con ella y no nos dejaba verlo, era muy celosa. Lo volví a ver cuando falleció mi papá", sentenció Furia.