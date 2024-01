Adrián Suar confesó qué quiere de una mujer

En la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión en este 2024 estuvo como invitado Adrián Suar, quien generó una fuerte polémica al cuestionar, entre otras cosas, el desfinanciamiento del arte por parte del Gobierno de Javier Milei.



Sin embargo, no sólo de política habló el reconocido actor y productor, sino que también hubo tiempo para responder a las preguntas más íntimas de la conductora, quien decidió indagar en los gustos del invitado.

Adrián Suar se sinceró en la mesa de Mirtha Legrand.



“¿Qué es lo primero que mirás en una mujer, Adrián?”, consultó Mirtha Legrand. “En realidad, son varias las cosas que me enamoran. Podría quedar bien y decir el alma, que también es cierto”, contestó el actor y productor.



Esa primera respuesta no terminó por convencer a La Chiqui, quien le remarcó que su pregunta apuntaba más a cuestiones físicas. “Físicamente, me gustan los ojos, la sonrisa, la energía y el buen humor”, contestó Adrián Suar.



En ese momento, Mirtha Legrand comenzó a enumerar características físicas y aspectos corporales, como para darle el pie al invitado a que respondiera algo más relacionado con la figura de la mujer. ¿La respuesta de Adrián Suar? Contó que suele mirarle las piernas a las mujeres.

Adrián Suar. Foto: captura de TV.



Por otra parte, la conductora buscó saber cómo es la relación de Adrián Suar con sus ex mujeres, principalmente con Araceli González y Griselda Siciliani. Allí, el actor y productor no se sintió tan cómodo.



“Hace mucho que no la veo”, respondió Adrián Suar ante la pregunta de Mirtha Legrand sobre Araceli González. “¿Te casaste con Griselda Siciliani?”, le preguntó luego la conductora. “Nunca nos casamos”, aclaró él.