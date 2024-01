Guido Kazcka contó qué pasa en el detrás de escena de Los 8 escalones

Guido Kaczka estuvo presente en el primer programa del 2024 de la diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, donde habló de todo hasta se sinceró acerca de su situación laboral durante una charla distendida.

A tal punto que Guido Kaczka comentó algunas intimidades que pasan detrás Los 8 escolones, programa éxito que lleva adelante cada semana y que divierte a todas las familias argentinas en el horario de prime time. Pero todo comenzó cuando 'la Chiqui' le realizó una sutil pregunta.

En la mezasa de este sábado, en La Noche de Mirtha, los invitados de lujo como lo fueron: Adrián Suar, Maggie Civantos, Muriel Santa Ana, y el conductor de Los 8 escalones.

En una charla muy cálida, Guido Kaczka habló de todo acerca del programa que lleva más de tres años al aire y que se convirtió en uno de los mejores caballos de batalla de la señal para competir en el prime time nocturno, en el cual, si bien, lo importante es ascender en la escalera hasta obtener el premio mayor, las historias de vida son las que se llevan, en muchos casos, la admiración del público.

“¿Alguien se enojó alguna vez de los que participan del programa?”, consultó Mirtha Legrand a lo que el conductor respondió: “Sí, alguna vez alguien discutió. Salieron un par al aire”, pero al mismo tiempo que 'la Chiqui' acotó: “Qué difícil que es, son programas muy difíciles de conducir”, a lo que él asintió con la cabeza.

Sin embargo, reconoció cuánto lo emocionan las historias de algunas personas que se atreven a sortear el cuestionario, con el fin de recaudar fondos para alguna enfermedad o para alcanzar la casa propia, más allá de que ahora la producción también sortea un departamento a estrenar.

A lo que Guido Kaczka comentó que con el paso del tiempo se acostumbró a ciertos modismos del programa y que ya existen cuestiones que no lo sorprenden; sin embargo, todavía hay un lugar para la sensibilidad y los relatos de cada participante. “A veces sí, pasa. Algunos programas son emotivos”, sostuvo y añadió: “Obviamente, el premio en este caso ayuda mucho más”.

“Hay un equipo grande que arma las preguntas y yo también me meto, me gusta el tema de elegir las preguntas y la onda de cada una”, reveló. “¿Alguna vez fallaste en alguna?”, indagó la conductora y Guido Kaczka contestó: “Sí, nos equivocamos. Yo me acuerdo de los primeros Escalones que alguna vez nos equivocamos, pero bueno, pensá en el volumen, en la cantidad de preguntas…”. De este modo, el conductor dio detalles que poco se conocen sobre las internas del formato.