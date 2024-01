Así piensa la esposa de Martín Redrado sobre Matilda, la hija que tiene con Luciana Salaza

Luciana Salazar y Martín Redrado se encuentran en medio de un proceso judicial por la pensión alimentaria de Matilda, la hija que tiene en común. Ahora, se dio a conocer lo que piensa Lulú Sanguinetti, actual esposa del economista, del vínculo que une a la pequeña, que hace poco cumplió 6 años de edad, con su padre.

Cuando se vuelva a reactivar toda la actividad judicial el próximo 8 de febrero, Martín Redrado deberá presentarse ante el juzgado para comparecer por el proceso legal por la cuota alimenticia de su pequeña hija Matilda que le ha entablado Luciana Salazar.

Y es que, según la vedette, el financiero y padre de su hija ha incumplido su obligación monetaria con la pequeña niña durante los últimos dos años. En el marco de la audiencia, se intentará corroborar si las firmas existentes en los documentos relacionados a la manutención de Matilda son efectivamente de Martín Redrado.

Martín Redrado no paga la manutención de su hija Matilda hace dos años. Foto: Instagram/ Luciana Salazar

De confirmarse que el ex de Luciana Salazar firmó esos documentos donde acordó que, como padre, se haría cargo de Matilda hasta que cumpla 18 años, deberá pagar la deuda que mantiene con la modelo por la falta de compromiso económico durante los últimos dos años, lo que significa también, que tendrá que empezar a hacerse cargo del pago mensual establecido en el momento de su separación con la artista.

Que piensa la actual pareja de Martín Redrado sobre el vínculo que mantiene con su hija Matilda

De acuerdo a lo que se dio a conocer, la empresaria Lulú Sanguinetti, actual esposa de Martín Redrado no estaba segura del vínculo legal que unía a la pequeña Matilda con su esposo, hasta que al parecer, se enteró de esta situación por medio de los reclamos que llevó adelante Luciana Salazar. Esto, le hizo darse cuenta de que efectivamente hay un verdadero compromiso económico del especialista en finanzas con la niña.

Lulú Sanguinetti, la esposa de Martín Redrado, desconocía que el economista debía mantener a su hija Matilda. Foto: Internet

En el programa de televisión “Socios del Espectáculo” de Canal 13, revelaron lo que piensa Lulú Sanguinetti de compromiso económico de Martín Redrado con la hija en común que tiene con Luciana Salazar. "El empieza a no hacerse cargo de la parte económica que le corresponde, Luciana lo aisló de la nena porque le dice, ‘si, vos no te vas a hacer cargo de todo lo que firmaste de la nena, no te podés hacer presente, venir y darle un beso porque la nena se confunde”, expresaron.

“Lulú Sanguinetti no quiere saber nada. Primero, que desconocía estas cosas y se enteró por la Justicia. Pero es el pasado de Martín”, reveló la periodista Paula Varela sobre lo que Lulú Sanguinetti piensa sobre Matilda, la hija de su esposo Martín Redrado, quien al parecer, nunca le habría dicho toda la verdad a la empresaria sobre la decisión que había tomado de mantener a su hija hasta que cumpla la mayoría de edad.