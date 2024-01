Así festejó Pampita su cumpleaños en la Riviera Maya

Como buena capricorniana, Pampita tiene un don organizativo y previsor que la lleva a armar los mejores planes de cumpleaños. Y este año no fue una excepción, porque para celebrar su cumple número 46, Pampita planeó vacaciones para todos y festejó su día a lo grande en la Riviera Maya.

El 17 de enero se presentaba ideal para pasarla bomba en la playa y disfrutar de la belleza del paisaje mexicano, el entorno donde Carolina Ardohain brindó por un año más con sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Ana, su hermano Guillermo, su cuñada y un grupo de amigas íntimas.

Todo salió impecable en la fiesta de la modelo: hubo mariachis, baile, mucha alegría y una “mesaza” enorme, montada entre las palmeras donde los invitados degustaron las delicias típicas de la cocina mexicana.

Para garantizar la comodidad de todos en este entorno agreste, la celebración contó con alfombras sobre la arena, muchos almohadones, velones para alumbrar al atardecer y demás detalles especiales que le dieron un toque único a esta fiesta a orillas del mar.

La mesa soñada del cumpleaños de Pampita en las playas de México. Instagram.

Encantada con el resultado, Pampita posó con todos sus amigos y afectos junto a la guirnalda de globos en tonos naranja, engamados con toda la deco del evento, incluida la torta de tres pisos con dibujos similares a los tradicionales bordados mexicanos.

“¡Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Gracias Dios por darme tanto tanto amor en esta vida!”, expresó Pampa en su posteo de Instagram donde publicó un racconto de ese día mágico en el que, una vez más, celebró su vida de la mejor manera: rodeada del cariño de los suyos.

Pampita lució un vestido típico mexicano para su cumpleaños. Instagram.

Pampita explicó cómo elige a sus amigos

Recientemente, Pampita se refirió al criterio que aplica a la hora de elegir a sus amigos y a su gente de confianza. “Para los afectos elijo gente que ha tenido mucha calidad de persona conmigo y ellos se ganan mi corazón para siempre”, indicó la modelo, cuando desde Intrusos le preguntaron por sus picantes dichos sobre Nicole Neumann y Julieta Prandi.

“¿Y los que se portaron mal?”, quiso saber el cronista, y ella reconoció, sin vueltas: “Sé muy bien quién fue quién, qué me hicieron”. Y con el pie ideal para avanzar, el notero disparó: “A dos colegas tuyas las mandaste a flotar…”. Pamp festejó con sus seres queridos en Riviera Maya. Instagram.