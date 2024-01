Un famoso actor llamó a salir a las calles "a voltear al Gobierno de Milei"

Cuando falta exactamente una semana para el paro del 24, convocado por la CGT, un famoso actor salió a disparar con munición gruesa contra Javier Milei, al asegurar que no sólo se sumará a la manifestación, sino que hasta llamó a salir a la calle para “voltear al Gobierno”.



Se trata de Carlos Belloso, quien adhirió no sólo al paro de la próxima de semana sino también a las palabras de Adolfo Aristarain, quien sostuvo que “hay que ganar la calle hasta que caiga el Gobierno de Javier Milei”.



En una visita al piso de A24, Carlos Belloso opinó sobre la actualidad del país. “El 24 hay un paro, ¿qué pensás que va a pasar? Vos estás convocando abiertamente”, le preguntaron al actor.



“Yo creo que va a ser una salida masiva, que está bien. Yo me pliego a las palabras de Aristarain…”, comenzó respondiendo Carlos Bellos. “¿No es duro, Carlos?”, le planteó el periodista. “¿Qué?”, le repreguntó el actor. “Eso de que hay que salir a la calle a voltear a este Gobierno”, remarcó el conductor.



Allí, Carlos Belloso, lejos de recular en su respuesta inicial, redobló la apuesta e intentó justificar su postura. “No, para mí no es duro, porque es cruel. No toques a los viejos. A los jubilados no se los toca. Es muy fácil ser poderoso con los jubilados”, argumentó.

Carlos Belloso llamó a voltear al Gobierno de Javier Milei.



En ese momento, el periodista de A24 intentó recordarle que Alberto Fernández había adoptado una medida muy similar a la de Javier Milei, suspendiendo la fórmula previsional para dar aumentos por decreto. Sin embargo, Carlos Belloso lo interrumpió.



“Yo no lo voté. Puedo decir que hay que salir a voltearlo. Y obviamente que los que votaron a Milei van a decir: ‘Eh, agarrá la pala’”, expresó el actor, sin moverse ni un milímetro de su idea de ir contra el Gobierno de Javier Milei.