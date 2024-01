Guido Kaczka fue tajante ante las declaraciones de Cris Morena sobre el show de Florencia Bertotti

Florencia Bertotti sorprendió a todos los fanáticos de Floricienta al anunciar su regreso a los escenarios. En este contexto, la actriz agotó las doce funciones pautadas en el Movistar Arena. Si bien el espectáculo lleva por título el nombre de la actriz y no utiliza la palabra "Floricienta", se sabe que interpreta algunas de las canciones de aquella exitosa tira creada por Cris Morena.

Tras las repercusiones de la noticia sobre el furor de ventas de Bertotti, se dio a conocer la contundente reacción de la creadora del personaje y las canciones, que llevó a la actriz y cantante a lo más alto de la fama.

Florencia Bertotti en su papel de Floricienta.

"No es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo", respondió categórica Cris Morena al ser consultada por el éxito de recaudación de Bertotti.

Ahora, se sumó la opinión de Guido Kaczka, ex pareja de la actriz. "No veo puja, me parece que está bien. Es cierto que no es el show específicamente de Floricienta pasaron muchos años", expresó el conductor de Los 8 escalones de los tres millones en diálogo con LAM (América).

"Son espectáculos nuevos y buenos, pasaron muchos años. Es distinto. Tiene una base en algún lugar porque es la misma gente, pero es distinto", agregó sobre las diferencias que tendrá el show con el original.