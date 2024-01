Wanda Nara confesó por qué le tiró el celular al mar a Mauro Icardi

Todavía el amor no había brotado, esa conexión que los unió por años y que se tradujo en la llegada de dos niñas y un matrimonio híper mediatizado no existía. Wanda Nara acaba de relatar una anécdota tremenda de los inicios de su relación con Mauro Icardi.

En el contexto de una charla distendida con su hermana Zaira Nara, que se produjo en el streaming Rumis, la blonda sacó del arpón del pasado una circunstancia increíble, totalmente desconocida, que refiere a una tarde en la que le lanzó al delantero su celular al mar.

Todo se remonta a los albores del vínculo, a esos primeros coqueteos que nacieron tras el cierre del lazo con Maxi López. Por eso, Wanda admitió lo que sucedía en esos días: “Había como una onda en el aire. Yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces”.

Sobre esa soltería furiosa de Icardi, Nara detalló con total honestidad la vorágine: “Él me contaba que tenía cuatro celulares porque dividía a las mujeres por continentes. Una locura. Nosotros éramos amigos, pero yo ya empecé a operar”.

Así llegó el punto exacto, la vivencia llamativa: “Una vez lo invito a un barco que éramos varios, no voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades. Estaba mi exmarido, que es la famosa foto donde estamos todos ahí. Y en un momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante”.

Wanda le tiró un celular al mar a Mauro Icardi.

Entonces, decidida a dar un paso para conquistar a Mauro, Wanda ejecutó una maniobra impensada: “Él en ese entonces tenía dos teléfonos. Uno era el posta, al que lo llamaban los directivos; y el otro de las ‘chongas’, donde tenía a todos los gatos”.

Y remató: “Miré para un lado, miré para el otro y se lo tiré al agua. A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie, pero el teléfono desapareció”.