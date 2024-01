Premios Emmy 2024: el minuto a minuto de la ceremonia

Esta noche se celebra la 75ª edición de los premios Emmy. Los galardones más importantes de la televisión mundial tendrán su ceremonia de entrega en el Peacock Theatre de Los Ángeles a las 22 horas de la Argentina.

La transmisión de los prestigiosos premios iniciará a las 21 con la la alfombra plateada hasta la ceremonia principal. Axel Kuschevatzky, Lety Sahagun y Heisel Mora serán los encargados de la cobertura de la llegada de las celebridades. La entrega será conducida por el actor Anthony Anderson.

Entre los favoritos se encuentra Succession, la cuarta temporada de la serie obtuvo 14 nominaciones en las categorías principales, pero en total obtuvo 27, sumada a las obtenidas en los Creative EMMY, que destacan los logros en vestuarios, iluminación, fotografía, entre otros. De esta manera, resultó ser la serie más nominada para esta edición.

Por su parte, The Last of Us, que ya ganó ocho premios creativos, se convirtió en la primera adaptación de un videojuego en ser considerada en las categorías principales. Asimismo, las tres nominaciones de Pedro Pascal lo convirtieron en el latino más nominado.

20.12 - La alfombra plateada

Pasadas las 20 hs, las celebridades comenzaron a llegar a la gran fiesta de la televisión estadounidense. Así hablaron con la prensa figuras de la talla de Adam Brody, Kieran Culkin, Jennifer Coolidge y Katherine Heigl, entre otros.

Katherine Heigl, actriz estadounidense conocida mundialmente por su papel en Grey’s Anatomy como Izzie Stevens.

22.01 - Anthony Anderson da comienzo a la ceremonia

El actor comenzó la entrega de los premios de la Academia Televisiva con una sucesión de tributos a las producciones que marcaron a diferentes generaciones. El primer homenaje estuvo dedicado a Good Time, la sitcom de 1974. Luego, llegó el turno de Miami Vice, serie a la que se homenajeó con el tema de Phil Collins, “In The Air Tonight”, que fue tocado en vivo por el baterista de Blink 182, Travis Barker, como invitado especial.

Anthony Anderson y Travis Barker, en la apertura de la ceremonia. Foto: KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

22.13 - Comienza la entrega de premios

Mejor actriz de reparto - serie de comedia

Ayo Edebiri por su papel de Sydney en The Bear.

Mejor Actriz Principal - serie de comedia

Quintan Brunson por Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto - serie dramática

Jennifer Coolidge por The White Lotus

