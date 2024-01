Julieta Prandi confesó cuál es su vicio incontrolable

Disfrutando de un muy buen momento tanto en lo personal, en su vida en pareja con Emanuel Ortega, y en lo profesional, como conductora de La 100, Julieta Prandi hizo una sorprendente confesión.

La revelación inesperada de la conductora está relacionada con una adicción, algo que no tiene forma de controlar y que, llamativamente, confiesa que tampoco tiene intenciones de hacerle frente.

Julieta Prandi. Foto: @jprandi.

Esto se dio en el marco de su programa radial, aprovechando que estaba presente la nutricionista y ex pareja de Jorge Rial, Romina Pereiro. Ante ella, Julieta Prandi habló de su tendencia adictiva.

“Hay un hábito que me gustaría dejar, pero no tengo la voluntad: las facturas. Es algo que me encanta”, contó Julieta Prandi. “Aparecen acá las medialunas, las facturas y yo no tengo fin”, agregó.

“¡Pará! ¿Cuántas te comés?”, le repreguntó Romina Pereiro a la conductora, intentado conocer más detalles sobre el “vicio” de Julieta Prandi por las facturas y las medialunas, para, así, determinar el grado de adicción por ellas.

“De verdad, me controlo. Pero si fuese por mí, me clavo ocho. Como dos, pero si están, aunque no tenga hambre, yo me como una”, explicó Julieta Prandi en su programa de La 100, para sorpresa de todos.

A diferencia de lo que puede llegar a pensarse sobre el consumo excesivo de las facturas y las medialunas, a Julieta Prandi parecen no hacerle efectos negativos, considerando su espléndida figura.