Nazarena Vélez reveló el grave problema de corazón que padece hace años: "Tuve un preinfarto y me quedó..."

Nazarena Vélez reapareció en LAM tras haberse despedido para hacer la temporada de verano con su regreso a las tablas en Villa Carlos Paz. En diálogo con Ángel de Brito y sus angelitas, decidió hablar abiertamente sobre un problema de salud que enfrentó en el pasado y cómo logró superarlo.

Feliz de volver al teatro, disfrutando esta nueva oportunidad profesional y hablando con sus excompañeros de programa, Nazarena Vélez sorprendió a todos al revelar que hace unos años sufrió un preinfarto debido al consumo de anfetaminas, lo cual le dejó graves consecuencias en su corazón.

En primera medida, confesó que ahora está “en modo abuela”, disfrutando de su nieto Salvador, hijo de Barbie Vélez. "Ya cuando nació Barbie la vida me cambió", explicó. Entonces marcó ese contraste de cambio de vida con el verdadero cambio que vivió: "El click lo hice cuando me estuve por morir con las anfetaminas".

Luego agregó: “Ahí dije ‘ya está, listo, flaca, sos una imbécil de mier..., no entendiste nada de la vida, te hacés la buena madre y te vas a morir por estar flaca’. Me había dado un preinfarto… una estúpida. Me empecé a hablar como mi mejor amiga”.

A raíz de ese episodio cardíaco, Nazarena Vélez reveló que sufre de un soplo en el corazón que tiene que chequearse de tanto en tanto para asegurarse que no derive en un problema mayor. Algo que muchos desconocíamos hasta ahora.

Gracias a este episodio, la actriz pudo conectar más con la importancia de la familia y la vida en general. Además reveló que haber sufrido ese preinfarto fue lo que realmente la hizo despertar y darse cuenta de los errores que estaba cometiendo.

