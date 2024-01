Furia y Lisandro coquetearon a full en Gran Hermano: “Claro que me gustas”

Furia domina la casa de Gran Hermano, al menos para el público se erige en un personaje esencial, en base a su personalidad estridente, que se caracteriza por los insultos, por las confrontaciones, por los discursos altisonantes contra la gran mayoría de los participantes.

La doble de riesgo, de profesión, también se animó a exhibir un costado impensado hace unos días, con una serie de piropos para Lisandro. A tal punto que le solicitó a Martín que le traslade una propuesta peculiar, referida a compartir un alto grado de intimidad.

"Eso era lo que le quería decir ¿Se entendió? Bueno ¿qué significa eso? No hacer la chanchada, porque sé que tiene novia. Cucharita, corta... Si te cabe, a la noche te espero... Tirásela o si no a las 5 de la mañana, tuki...", le transmitió Juliana Scaglione a su emisario.

Luego de ese episodio, ahora la polémica mujer acaba de encarar a Lisandro y se produjo una charla peculiar, que empezó con Navarro diciéndole: “Vos me diste un beso de las buenas noches ayer”. Ante la sorpresa, el joven redobló: “¿Vos no me viniste a dar un beso de las buenas noches ayer?”.

En modo irónica, Furia le respndió: “Sí, se llama el beso de la muerte”. Aunque después explicó: “Igual un poco fue un beso, pero como me dijiste que no gustás de mí dije ´no, pará. No te vas a regalar tanto Furia’”. Así llegó la declaración más sorpresiva de Lisandro: “Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más”.