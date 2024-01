Marina Calabró incendió la batalla con su hermana Iliana: “No la entiendo ni quiero que…”

Algo se rompió, se quebró, más allá que intentaron lucir en consonancia. Marina Calabró y su hermana Iliana atraviesan un presente conflictivo, que se activó por unas declaraciones muy llamativas de la mayor en pleno estudio de PH, Podemos Hablar.

Ese reclamo de la actriz sobre la necesidad de más presencia de la comunicadora rebotó en todos lados y maximizó la lupa en la relación de las hermanas. Hace unos días, las dos hijas de Juan Carlos Calabró enviaron un mensaje de concordia con una serie de notas en conjunto.

Empero, las discrepancias volvieron al tapete. Iliana salió a opinar de los rumores de un supuesto romance de la periodista con su colega Rolando Barbano, incluso sus palabras sonaron prácticamente a una confirmación de un conexión sentimental.

Sobre esa corroboración errónea de Iliana, Marina asestó: “Como no fui a pasar el 31 a Mar del Plata, le dije que no y para que se quede tranquila le dije que estaba acompañada. Ella googlea y sacó conclusiones que corren por cuenta de ella. Nunca me lo preguntó, con lo cual no lo puede saber”.

Visiblemente enojada con toda la situación, la panelista de Jorge Lanata arremetió contra su hermana: “Es difícil entender que lo diga mi hermana. Nadie que me conoce pensaría que mando gente a hablar por mí o que necesito vocerías”.

Ante la pregunta sobre si considera como una revancha de la mayor, la comunicadora sostuvo: “Si pensara eso, tengo que pensar que me odia o que es mala. No puedo pensar de mi hermana eso”. Y agregó: “Lo único que digo es que después de lo de PH me dolió, lloré. Quedé dolida frente a lo que ella exponga públicamente de mí. Si no hubiera existido lo de PH esto me hubiera resbalado”.

Marina volvió a arremeter contra su hermana Iliana.

Para culminar, Marina explicó: “Quiero aclarar que no odio a mi hermana, no creo que ella me odie. No estamos en guerra. A veces no entiendo lo que hace y me gustaría que en vez de googlear, me pregunte. La adoro y que no fue grave lo que pasó pero la perdoné demasiado rápido”.