La participante de Gran Hermano que anunció que abandona la casa por una dura razón

Un momento de alta tensión se vivió este jueves en Gran Hermano (Telefe) cuandoo Carla De Stefano anunció que abandonará el reality, y dio la dura razón por la que tomó tal determinación. La salida de la casa se producirá la semana próxima, aunque el día aún no ha sido especificado.

Si bien desde que ingresó a Gran Hermano, De Stefano manifestó que extraña a sus hijos, ahora la situación se volvió insostenible para ella. Además, las constantes tensiones que agitan a los integrantes del exitoso programa, fueron también otro factor determinante para la baja de la concursante.

Carla De Stefano, la participante de Gran Hermano que decidió abandonar el reality. Foto: Captura de video Telefe.

“Los motivos los saben todos. Lo sabes vos, lo sabe Gran Hermano. Cada vez que hablo del tema me emociono. Es que sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos, yo pensé que iban a ser unas vacaciones de mamá que las iba a disfrutar. Vacaciones mentales de tanta demanda de tener cuatro hijos, que la iba a pasar bomba y que no iba a extrañar tanto", argumentó la integrante de Gran Hermano sobre su decisión de salir de la casa.

Luego, Carla De Stefano agregó: "Desde el día 2 que estoy acá, pasan los días y cada vez extraño más. Me di cuenta que esta casa que me humanizó mucho más aún de lo que soy, y me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos. No soy feliz estando tanto tiempo separada de mis hijos, y si no soy feliz no puedo brillar acá. Entonces no tiene sentido".

Por su parte, el conductor Santiago del Moro compartió su punto de vista al expresar: "Ayer hablando con la producción les dije 'no quiero contener más a una mujer, a una mamá que le están pasando un montón de cosas'. Yo soy papá también, y cada uno lleva su paternidad o su maternidad como puede. Por eso te entiendo. No te quiero retener más, Chula. Es lo mejor que podés hacer, la semana próxima esas puertas se van a abrir, y vas a salir por la puerta grande, como te merecés. Has sido una gran jugadora de este juego".

Finalmente, la participante de Gran Hermano aseguró que intentará limar diferencias antes de abandonar la casa, y es poco probable que decida revertir su decisión de dejar el reality.