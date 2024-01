La filosa respuesta de Marina Calabró al rumor de romance con un conocido periodista

En los últimos días, Marina Calabró quedó envuelta en rumores de romance con el periodista Rolando Barbano, compañero de labor en Radio Mitre. Y ahora, la especialista en espectáculos enfrentó la versión que deslizó su hermana Iliana con un categórico descargo.

"Me fui una semanita de vacaciones para empalmar con las vacaciones de mi hija con el papá. Sí, estuve acompañada, por la familia. Los temas de googlear, chicos, hay que sacarle el Google a Iliana, pensé en mandarle un jenga, cartas para que se entretenga y me suelte un poco", ironizó filosa Marina Calabró sobre los dichos de su hermana Iliana, quien había mencionado un presunto affaire de la comunicadora con Rolando Barbano.

Iliana Calabró, la propulsora del rumor de romance entre su hermana Marina y Rolando Barbano. Foto: Captura TV.

Luego, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) agregó: "Entendí esto que ella decía de que a mí me preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quedara tranquila, le dije que estaba acompañada y para que no se sintiera mal de que no la estaba eligiendo como primera opción".

Siguiendo con las juguetonas chicanas para Iliana Calabró, la entrevistada enfatizó: "Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy. Escuché todo tipo de teorías y escuché que yo la mandé a blanquear. Si yo tuviera que blanquear, ¿crees que mandaría un vocero? Y que si mandara un vocero, ¿sería Iliana mi vocera? Claramente la respuesta es no. Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda".

Por último, para dejar en claro el asunto de los rumores con Rolando Barbano, Marina Calabró remarcó: "Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada. La adoro, a veces no la entiendo, a veces me sorprende y... sáquenle el Google".