La tensa negociación que define el destino de Viviana Canosa en LN+

En las últimas semanas, se abrieron diversas conjeturas respecto a la continuidad de Viviana Canosa en la pantalla de LN+, y mientras en algunos portales de espectáculos dan por hecha la desvinculación de la conductora de la señal de noticias, otras fuentes hablan de una tensa negociación de la periodista con las autoridades del canal de La Nación.

En este sentido, Augusto Tartúfoli detalló en Lanata sin filtr (Radio Mitre) que si bien todavía no hay una programación definida para la nueva temporada de LN+, Viviana Canosa todavía está en carrera para tener su lugar en la grilla. "Quería ir al horario que dejó libre Joni Viale, para hacer el pase con (Eduardo) Feinmann, que es el momento de mayor rating de La Nación", explicó el periodista sobre la pretensión de la conductora.

Versiones cruzadas sobre la situación de Viviana Canosa en LN+. Foto: Captura de video LN+,

Luego, Tartúfoli señaló que desde LN+ pretenden que Canosa siga en el horario de las 23, pero ella siente que ya "pagó derecho de piso por un horario marginal". De esta manera, queda en claro que lejos de estar definido el alejamiento de la polémica conductora del canal de uno de los canales de noticias que lidera la audiencia, todavía falta la última palabra sobre su destino laboral en dicha empresa.

Sin embargo, en los últimos días Viviana Canosa ha dado claras señales de rispideces con La Nación. Por un lado, este martes disparó contra el medio en cuestión por ocultar un almuerzo que ella tuvo con Jonatan Viale en Punta del Este. Por otro, desde el espacio que tenía en El Observador, la periodista dio a entender que no estaría sintiéndose a gusto en LN+.

“No me siento valorada, querida, cuidada por la televisión. Me quiero organizar con la radio y después voy viendo. Ya me salieron laburos en el exterior, cosas que están buenas, quiero ver lo de la televisión”, enfatizó recientemente Viviana Canosa en uno de los pases que hacía con Yanina Latorre en la radio que dirige Luis Majul.