Una famosa reveló que fue amante de Luis Ventura por años

En un momento de la vida en el que el presente familiar y sentimental parece armónico para Luis Ventura, con una relación sólida con Fabiana Liuzzu, mamá de su hijo Antoñito, una famosa mediática lanzó una revelación bomba.

Hablamos de la polémica Silvia Süller, que reapareció luego de un tiempo de mantenerse al margen de los escándalos y los medios para generar ruido en el micromundo amoroso del periodista quien, según ella, fue su amante durante muchos años.

“Ventura, que no se haga el puritano, ya cuando lo agarre yo. El otro día, recién entraba (en los medios) después de tantos años de estar censurada por Jorge Rial. Y Luis Ventura ejerció violencia de género verbal conmigo”, se descargó Silvia Süller en un vivo de Instagram, tras pasar un momento tenso con Luis Ventura en A la tarde.

Al conductor de Secretos Verdaderos se lo veía muy callado y con mala cara durante la visita de la ex pareja de Silvio Soldán. Hasta que el periodista contó al aire el motivo de su molestia: una carta documento, de la que no dio detalles, que aparentemente había recibido de parte de la mediática.

Silvia Süller asegura que tuvo una relación secreta durante años con Luis Ventura. Captura TV.

Con las cartas sobre la mesa, Ventura y Süller tuvieron un álgido intercambio de palabras frente a las cámaras que continuó más tarde en el intenso descargo de la artista con sus seguidores, donde explicó que su vínculo clandestino con el ex Intrusos venía de larga data y dio detalles.

Según Silvia, todo quedó mal con Ventura luego de que ella decidiera cortar con la relación. Puntualmente, cuando explotó el escándalo del embarazo de Liuzzi, en 2014, asunto que se llevó puesto al matrimonio de años del conductor y con su lugar en Intrusos al lado de Jorge Rial.

Luis Ventura estuvo casado durante décadas con Estelita Muñoz.

“Yo lo dejé a él cuando me enteré de que la pibita estaba embarazada, que ahora tiene un hijo que va a cumplir 10 años. Pero desde el 86 que lo conozco”, aseguró la Süller, y agregó: “Medio país pasó por este cuerpito, por esta boquita. Yo era palo y a la bolsa”.

Cuando Silvia Süller aseguró que Luis Ventura le pagó un aborto

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Silvia Süller se refiere a su relación clandestina con Luis Ventura. En 2014, de hecho, la mediática dijo en un programa en el Canal 10 de Córdoba que el periodista le había pagado un aborto tiempo atrás.

“Conmigo no se cuidaba, de casualidad no tiene más chicos. Yo quedé embarazada de él y él me dio la plata, me dio 2000 pesos para hacerme un aborto, una vez”, aseguró la rubia, de visita en el estudio.

“No se podía, no quedaba otra, había que hacerlo. Creo que fue en el año 2006”, recapituló Silvia, cuando todos los ojos estaban puestos en la relación de Ventura y Liuzzi. Incluso, Süller se sinceró sobre sus sentimientos: “Después yo seguí enganchada, tal vez hasta el día de hoy”.