La inesperada carta que publicó Lali Espósito dedicada a sus seguidores

Lali Espósito despidió un 2023 plagado de éxitos. Es por eso que decidió compartir en sus redes sociales emotivas palabras de agradecimiento a todos los que la acompañaron en estos últimos doce meses.

"No me sale hacer el clásico posteo de fin de año. Pensé qué fotos puedo poner y me abruma cuánto que sucedió. Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son muchos. En lo profesional y en lo personal. En lo segundo soy más celosa de qué compartir. Aprendí eso con el tiempo", comenzó expresando la artista desde su cuenta oficial de Instagram.

"A su vez, parte de lo que me sucede, es personal y ustedes (aquellos que me siguen con amor) son parte de mi vida. Entonces preferí escribirles para decir algo trillado de fin de año pero muy necesario: GRACIAS", agregó en relación a sus millones de seguidores que la vienen acompañando durante todos estos años.

"Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Vélez colmado, transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren, me bancan y están al día de lo que pasa conmigo. A los que me dan su cariño genuino en la calle, en las redes, en cada viaje y en donde sea", sumó.

Foto: Instagram @lali



Además, la cantante se refirió al año que pasó: "Gracias al fandom que me banca el camino artístico, las decisiones y lo más personal también. Estoy orgullosa de mí, de lo logrado y de las personas que caminan conmigo. Estoy orgullosa de jugármela y de buscar siempre lo distinto en este camino del arte y de la vida. Siempre con amor".

Foto: Instagram @lali

Finalmente, destacó la alegría que le trajo el lanzamiento de su último disco y las buenas repercusiones que tuvo: "Gracias por este 2023 de disco, de giras, de fuerza, de baile, de energía y también de algunos dolores. Un año de aprendizaje, de romanticismo al taco, de emociones, de crecimiento y búsqueda".