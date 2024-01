La cirugía a la que se sometió Silvina Escudero

Los últimos días de 2023 no fueron nada fáciles para Silvina Escudero. Algo no andaba bien en su vida y, a raíz de algunos posteos enigmáticos, la versión de que la bailarina atravesaba una crisis de pareja empezó a circular. Pero luego de negar problemas en su matrimonio, la morocha reveló sus razones: una cuestión de salud que la obligó a pasar por el quirófano.

"No estoy pasando un buen momento como para poder hablarlo", comentó Silvina Escudero a Ciudad Magazine en un primer momento. "Está todo bien con Federico. Esto lo atravesamos juntos", aseguró también. Finalmente, contó que había tenido una operación abdominal, aunque no dio más detalles al respecto.

Durante días se especuló con una crisis de pareja de Silvina Escudero y su marido, Federico. Instagram Silvina Escudero.

Cabe recordar que, a mediados de 2023, Silvina había revelado a revista Pronto que tenía en agenda una cirugía por unos quistes que no especificó en qué zona del cuerpo estaban. Como sea, en las últimas horas, Escudero llevó tranquilidad a sus seguidores de Instagram con noticias frescas.

"Me tengo que cuidar, pero estoy re bien. Estoy un poco hinchada, pero nada más. Estoy recuperándome genial", aseguró Silvina, y dedicó palabras de gratitud a quienes le hicieron el aguante en el último tramo del año.

Silvina Escudero se sometió a una cirugía abdominal. Instagram.

"Agradezco a todos los que me bancaron este tiempo, a las marcas también con las que yo tenía pauta. Es difícil subirles contenido porque no me entra mi ropa. Se dan cuenta que estoy siempre con cosas anchas, una cosa tremenda", explicó, sobre su situación actual.

La hermana de Vanina Escudero contó que hasta el 15 de enero se tiene que cuidar y evitar movimientos bruscos: "No puedo bailar, hacer actividad, nada, ni andar en bicicleta. Puedo caminar y nada más". Además, contó que por la cirugía que le practicaron debió usar una faja.

La bailarina evitó mostrarse en malla durante diciembre de 2023. Instagram Silvina Escudero.

El balance de SIilvina Escudero de su 2023

A horas de despedirse del año, Silvina Escudero compartió su balance. “Los que me siguen hace tiempo saben de mi carácter con empuje, mi positividad, perseverancia y mi constante decisión de poner siempre la otra mejilla”, arrancó, y agregó: “Pero terminando 2023 puedo decir que fue un montón”.

“En lo personal, de los años más desafiantes que me tocó vivir, con muchas olas difíciles de surfear. Acá estoy, una vez más aprendiendo y transitando. Porque así es la vida, momentos de extrema felicidad, momentos de tragedia y todos los matices en el abanico”, avanzó.

Y Silvina cerró: “Pero en estos momentos valorás lo importante, las personas que amamos, las que nos abrazan y miman en la intimidad y en la distancia, haciendo que la tristeza se divida y la felicidad se multiplique”.