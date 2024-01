Gran Hermano 2023: así festejaron año nuevo los jugadores

Al igual que el domingo 24, este domingo 31 de diciembre se suspendió la Gala de Eliminación de Gran Hermano por la celebración de año nuevo. Si bien no se pudo disfrutar de las clásicas emisiones que conduce Santiago del Moro por Telefe, si se los pudo ver a los participantes a través de Directv DGO Presentan: Espiando la casa.

En la red social X (anteriormente Twitter), los usuarios compartieron los momentos más divertidos de la noche de los participantes, que fue una fiesta. Uno de los videos más virales fue el de Juliana Scaglione, conocida como "Furia" y una de las participantes con más apoyo por parte del público. En el audiovisual, la concursante inhala helio de uno de los globos y se la escucha decir "Lisandro al 9009, que se vaya". "Y si me voy, páguenme un pasaje a Brasil, yo en este país no me quedo", concluye la joven.

Mirá el divertido momento de Furia en Gran Hermano

Otro de los videos más vistos del ano nuevo de Gran Hermano fue el de Isabel de Negri, una de las participantes más polémicas de la casa por sus dichos, donde aparece bailando al lado de la piscina de la casa.

Obviamente, el baile no podía faltar y tampoco el cotillón. Los "hermanitos" estuvieron celebrando el 2024 en el patio, aunque ingresaron rápidamente porque los empezaron a picar los mosquitos; y también estuvieron bailando arriba de los sillones.

Isabel se divirtió en la fiesta de año nuevo. Créditos: captura de pantalla X @fandunareina.

Pero este lunes, a los participantes les toca nuevamente volver a la realidad y enfrentar uno de los momentos más difíciles del programa: la eliminación. Recordemos que esta semana siete concursantes quedaron en placa: Juliana, Williams, Florencia, Carla, Lisandro, Sabrina y Catalina.

Por el momento, dos participantes son los preferidos del público para que uno de ellos abandone Gran Hermano, y se trata de Williams y Lisandro. Esta noche se conocerá el nombre del nuevo eliminado.