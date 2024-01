Furioso descargo de la China Suárez: "Esto recién comienza"

La China Suárez volvió a hacer de las suyas. En esta oportunidad decidió salir a contestarle a todos los que la critican en las redes sociales.

Luego de algunos mensajes mal intencionados que recibió tras publicar las primeras fotos de este 2024, la actriz decidió compartir un furioso descargo.

"Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el cu…, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva; al día siguiente, elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes", comenzó expresando, luego de haber compartido algunas postales vistiendo un conjunto rosa que incluyó bikini short y campera corta.

"Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", agregó. Y cerró, sin vueltas: "31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con mi amor".

Recordemos que La China ya había sido noticia la semana pasada, luego que surgiera un fuerte rumor sobre una discusión que habría mantenido la actriz con Madison Segreti, ex pareja del músico Lauty Gram, con quien se vienen rumoreando que mantiene un romance oculto.

Leyenda

Coti Romero fue quien contó detalles durante su paso por el Bailando 2023 sobre la discusión que habrían mantenido en una fiesta. "La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El de seguridad la tuvo que sacar", contó la ex Gran Hermano. "No sabía que la China era patotera. Brava", acotó Marcelo Tinelli.