Andrea Rincón habló por primera vez de su separación con Mauricio Corrado

El 2023 estuvo marcado por sonadas rupturas sentimentales en el mundo del entretenimiento y aunque quedaba muy poco para que termine el año, los fanáticos quedaron sorprendidos por el anuncio inesperado de la separación de Andrea Rincón, quien habló por primera vez de la finalización de su relación amorosa con Mauricio Corrado a meses de casarse.

El periodista de espectáculo Ángel de Brito confirmó la información de la separación de la famosa hace unos días sorprendiendo a todos ya que Andrea Rincón tenía todo listo para llegar al altar, e incluso, en las últimas semanas se había mostrado muy enamorada de su ahora expareja, quien le había propuesto matrimonio y ella había aceptado con lágrima en los ojos.

Aún no se saben el motivo por el que se separaron Andrea Rincón y Mauricio Corrado. Foto: Instagram/ Andrea Rincón

Si bien todo parecía encaminado para llegar al altar, la relación de Andrea y Mauricio se terminó sorpresivamente, por lo que, en medio de sus vacaciones, la vedette envió una reflexión a través de sus redes sociales haciendo un balance de todo lo que le había pasado, y esperando que lo que viene sea mejor.

“Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue, más difícil que para otros pero, sin embargo, estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer”, comenzó diciendo en su publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores.

Andrea Rincón compartió una reflexión en sus redes sobre el difícil momento que está atravesando. Foto: Instagram/ Andrea Rincón

Sin dudarlo, sus fans le hicieron llegar numerosos mensajes de apoyo y cariño a Andrea, quien agradeció de todo corazón a todas aquellas personas que estuvieron a su lado para contenerla en estos difíciles momentos que atravesó debido a su inesperada separación de Mauricio Corrado, que ha escrito uno de los capítulos más oscuros y tristes de su vida.

“Gracias, con el corazón en la mano para todos aquellos que me acompañaron en este año tan difícil pero tan necesario, y aún más a los que no creen en Dios, porque la empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca. Jamás imaginé que cuando uno decía ‘me estoy desangrando’, el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte”, finalizó Andrea Rincón claramente angustiada por la ruptura con Mauricio Corrado, con quien mantuvo un noviazgo de casi un año.