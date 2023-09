Marina Calabró reveló la verdad de su pelea fuera de cámara con Maite Peñoñori

Luego del importante y sorprendente debut del Bailando 2023, Marina Calabró realizó una reseña del primer programa de Marcelo Tinelli en su columna de Lanata sin filtro, el programa de Radio Mitre. A raíz de esto, se generó una inesperada pelea entre periodistas, la cual involucró a Maite Peñoñori.

En su columna "luces y sombras", Marina Calabró opinó fuerte sobre la figura del conductor, habló de la escenografía, las figuras que fueron invitadas al debut (dijo que Marcelo Tinelli las usó como decorado) y algunos otros puntos.

Esto generó que en LAM, sean filosos a la hora de marcar la enemistad que la periodista tiene con el conductor del Bailando. Y en particular un comentario de Maite Peñoñori no pasó por alto y generó fastidio.

"Pensé...qué día para ser Marina, porque entre Santi del Moro que anunció que en diciembre arranca Gran Hermano, y a Tinelli le fue bárbaro en números", dijo la recientemente incorporada angelita.

Este viernes, Marina Calabró fue interceptada por las cámaras de LAM para hablar al respecto. "Creo que ella hizo un chiste o le puso una ironía a un comentario que para mí no tiene lugar porque es el laburo de una colega el que está en juego. Yo no estaría marcándole los pifies si los tuviera. Aún si yo me hubiera equivocado", respondió la panelista de Mitre.

Y disparó: "Yo no soy así, no lo hice nunca con nadie. Aún sabiendo que X información publicada no es. ¿O nos vamos a estar pisando la manguera entre nosotros? Yo como periodista de espectáculos sé que mi trabajo es hablar e informar de los demás, no es ser sommelier de los colegas".

La visión de Marina Calabró sobre el Bailando 2023 desató un cruce entre periodistas.

Antes de cerrar su contacto, la periodista sentenció la frase que le molestó: "Hacer una ironía sobre si fue un día o mal día para vos... mis días no dependen del rating de Tinelli. Si Marcelo mide 1 o 75, mi día va a ser bueno o malo por lo que me pase en mi día".