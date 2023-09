La preocupación de Fernanda Vives por haberse operado con Aníbal Lotocki

La muerte de Silvina Luna significó un terremoto en el mundo del espectáculo, sobre todo generando una fuerte preocupación en aquellas personas que en algún momento decidieron operarse con el doctor Aníbal Lotocki. Ese es el caso de Fernanda Vives.



La actriz expresó su angustia y preocupación en las últimas horas, generada principalmente luego de los fallecimientos de Mariano Caprarola, primero, y de Silvina Luna, después, un hecho muy seguido del otro.



Fue la periodista Estefanía Berardi quien reveló el sentimiento de estos días de Fernanda Vives, quien, sin embargo, aseguró que intenta despojarse de pensamientos negativos para que la angustia no vaya aumentando.



“Hablé con Fernanda Vives. Por eso lo cuento. Ella tiene el mismo producto que tienen todos. Ella está bien. Le agradezco que me haya respondido el mensaje. Ahora está en Orlando, con su familia”, contó la panelista de Mañanísima.



“Fernanda me dice: ‘Estefi, yo estoy bien. Tengo el mismo producto (metacrilato). La verdad es que me da miedo por lo que pasó con Silvina’. No quiere hablar porque dice que le hace mal conectar con el tema”, agregó Estefi Berardi.

Fernanda Vives se operó con el doctor Aníbal Lotocki y hoy está muy preocupada.



Asimismo, en su postura firme de no pensar demasiado en esa circunstancia que, por supuesto, no tiene vuelta atrás, Fernanda Vives explicó que está vinculado directamente con sus hijos.



“Me dice: ‘No quiero conectar con eso porque tengo dos hijos chiquitos. Agradezco que estoy bien’. Tiene dos hijos con Sebastián Cobelli”, comentó Estefanía Berardi en el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.