La bronca de Ángel de Brito con la uruguaya Fernanda Sosa en el Bailando: “Sos una…”

Fernanda Sosa, la influencer y empresaria uruguaya desconocida por muchos que tanto dio qué hablar en la previa al certamen. tuvo este viernes su esperado debut en el Bailando 2023. Sin embargo, el jurado fue lapidario y Ángel de Brito fue uno de los que la dilapidó sin piedad.

Pasó la primera semana del Bailando y ya comenzaron a surgir diferentes polémicas e internas. Los cruces entre el jurado, los participantes y los coaches fueron sumando temperatura, y uno de los más picantes tuvo lugar anoche.

En esta ocasión, Fernanda Sosa fue la participante con menor puntaje en esta primera semana de competencia. Con una performance con mucho por corregir, Ángel De Brito le puso un 0; Pampita tuvo el voto secreto pero marcó varios errores; Moria Casán le puso un 3; y finalmente Marcelo Polino estrenó un -1.

El periodista de LAM fue el primero en dar su veredicto y fue certero. "El bailarín genial, la coreo me gusto, muy bien pensada y armada, pero muy mal hecha por Fernanda, me parece que el baile no es lo tuyo", comenzó explicando.

"La primera parte allá arriba eras una estatua", agregó el periodista, generando un muy fuerte clima de tensión en todo el estudio. "Ya vieron que desfiló, hizo previa, llevó un humorista también, caracterizado de algo, un doble de Polino, que se quería ir, hoy van a conocer en showmatch al Polino peruano", agregó.

Toda esta situación tuvo una previa, recordando que minutos antes en LAM mostraron un adelanto de lo que se vería en el Bailando -el programa fue grabado, por eso ya tenían las diferentes devoluciones de cada participante antes-.

Fernanda Sosa no la tuvo nada fácil en la pista y el jurado no le tuvo piedad.

"Cuando vean cómo baila, destartalada, les va a pasar lo mismo que a mi: van a tener ganas de que termine la coreo cuanto antes", había advertido Ángel de Brito sobre lo que sería la presencia de Fernanda Sosa en la pista. A los pocos minutos, reafirmó su teoría como parte del jurado.