Jorge Rial volvió a Colombia y mostró a los médicos que le salvaron la vida

Jorge Rial experimentó uno de los momentos más críticos y complicados de su vida hace unos cuatro meses, cuando sufrió un infarto que lo tuvo al borde de la muerte mientras se encontraba de viaje en Colombia. Por estas horas, el conductor regresó a Bogotá y decidió pasar a agradecerles al equipo médico que en aquel entonces salvó su vida.

Según demostraron los estudios que le realizaron en la Clínica del Parque, Jorge Rial estuvo muerto diez minutos después de haber sufrido dicho infarto. Luego de ser estabilizado -le colocaron un stent-, regresó a la Argentina donde continuó con su recuperación en el Sanatorio Finochietto hasta recibir el alta médica.

Jorge Rial regresó a la Clínica del Country de Colombia a visitarla.

Fue una de las situaciones más dramáticas que pasó el periodista respecto a su salud, y por eso en esta oportunidad que se encuentra de regreso a tierras cafeteras quiso pasar a cumplir una promesa: visitar a los médicos que tuvo en ese entonces.

“Les presento a todos mis ángeles guardianes colombianos. Todos me salvaron la vida. No solo por ser excelentes profesionales sino por ser bellísimas personas”, anticipó el conductor de C5N en un video que subió a su Instagram.

“Desde Milena hasta la/el última/último enfermera/o que me bañó, me cuidó, me traía los medicamentos o simplemente me sonreían”, agregó como parte de un texto que subió en dicha red. Allí permaneció con su novia, María del Mar Ramón.

Jorge Rial acompañó este clip con la canción Héroes de David Bowie, para entonces también destacar algunos nombres propios dentro del cuerpo médico al que le debe la vida.

El posteo de Jorge Rial en sus redes sociales.

“Omar, el hombre que no dudó en estar encima mío solo con sus manos y sus ganas para arrebatarme de la muerte. La doctora Carolina Guarin, jefa de la UCI, que aún se empeña en llamarme Jorgito. Y se agradece. Y el doctor Castañeda, quien también se empecinó en mantenerme con vida. Su voz fue la primera que escuché cuando desperté”, fue detallando.

Luego, para cerrar su enunciado, Jorge Rial escribió: “Fue una alegría volver a verlos y abrazarlos. Agradecido para siempre. Parte de mi vida hoy le pertenece a Colombia. Y pude irme caminando de la Clínica del Country. Era una cuenta pendiente. Gracias. Gracias. Gracias”.