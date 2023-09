El increíble insulto de la hija de Floppy Tesouro a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

Un incómodo momento se vivió en la pista del Bailando 2023 entre Marcelo Tinelli, Floppy Tesouro y la hija de la vedette, Moorea, que tiene siete años y terminó siendo la gran protagonista de la noche.



Sucede que, en la clásica previa antes de que baile cada participante, el conductor aprovechó que estaba la modelo a un costado y quiso hacer uso de su buena química con los niños y se prestó al diálogo con la pequeña hija de la ex Gran Hermano.



No sólo que no salió como lo esperaba Marcelo Tinelli, sino que se dio una insólita situación que terminó dando de qué hablar en las redes sociales, en donde criticaron de manera muy fuerte a Floppy Tesouro.



Todo surgió cuando Marcelo Tinelli le preguntó por el colegio a Moorea y quiso saber si había terminado primer grado. “Sí, creo que a vos antes te iba mal”, le respondió de manera curiosa la niña de siete años.



“Yo era excelente alumno, qué sabés vos de mi vida, pendeja, perdón que te diga pendeja, pero me salió así decírtelo”, le retrucó Marcelo Tinelli, obviamente en forma de broma, tal vez buscando una respuesta simpática de la niña.

Floppy Tesouro y su hija Moorea, quien insultó a Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



No obstante, la respuesta que llegó por parte de Moorea no sólo fue inesperada, sino también algo agresiva. “Yo te diría que sos un pelotudo”, le dijo la hija de Floppy Tesouro, ocasionando las risas de todos en el estudio.



Esta situación derivó en una repercusión en las redes sociales, que se volcaron en su mayoría a cuestionar el rol de madre de Floppy Tesouro. “Un horror. Los papás se tienen que empezar a hacer cargo de los hijos que crían”. “Florencia festejando lo que acababa de decir su hija me pareció patético”, “la nena es una atrevida y su madre riéndose es un espanto”, “me dio vergüenza ajena escucharla” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.