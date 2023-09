Con Tinelli y el Bailando, América se acerca al segundo lugar: el plan de El Trece para evitarlo

Se hizo esperar, pero llegó el estreno. Marcelo Tinelli debutó con el Bailando 2023 en la pantalla de América, señal a la que también arribó como Gerente de Programación, una decisión que cambió todo y que preocupa, ahora, en Canal 13.



Las razones de esto es que, contra todos los pronósticos, el Bailando 2023 arrancó con muy buenos números en materia de rating. Pero no sólo el reality, sino que también están dando buenos resultados los cambios en la grilla.



El Diario de Mariana, el ciclo de Mariana Fabbiani, que llegó a América de la mano de Marcelo Tinelli, está teniendo mucho éxito y, lejos de lo que se esperaba, tiene una muy buena sintonía con Intrusos y con A la Tarde, a pesar de la polémica por el horario en la grilla.

Marcelo Tinelli y América celebran; en Canal 13 están preocupados. Foto: captura de TV.



Por la noche, el tándem entre LAM y el Bailando 2023 está dando muy buenos resultados, tanto que, lo que antes para América era una pelea mano a mano con Canal 9 por el tercer lugar en el ranking, ahora pasó a sorprender para disputarle el segundo lugar a Canal 13.



En la primera semana, las tres primeras emisiones del Bailando 2023 promediaron los dos dígitos, algo que nadie esperaba luego de los fracasos de La Academia 2021 y de Cantá Conmigo Ahora, en 2022, en la pantalla de Canal 13.



Desde hace un tiempo, Telefe está alejado en la elección del público y parece inamovible del primer lugar desde la llegada de Paramount+ (lleva 68 meses liderando el rating). Mientras que Canal 13 siempre estuvo cómodo en ese segundo lugar. Ahora, América amenaza con arrebatarle ese puesto.

Adrián Suar, Gerente de contenidos de Canal 13, preocupado por el crecimiento de América con Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



Por el lado de Adrián Suar, Gerente de Contenidos de Canal 13, el desafío estará en no perder ese segundo lugar, si no puede pelearle el primero a Telefe. Para eso, la idea es reforzar a dos figuras del canal, como Guido Kaczka y Darío Barassi.



No obstante, el productor y actor buscará poner fichas en lo que mejor sabe hacer, que son las ficciones. Por eso, el próximo lunes se estrenará Buenos Chicos, una producción de Polka, que estará en el prime time, a las 21. Además, el 23 de septiembre volverá a la pantalla Mirtha Legrand, los sábados por la noche; en tanto que los domingos al mediodía serán de Juana Viale.