Aseguran que el hermano de Silvina Luna continuará un importante proyecto de la actriz

A una semana de la muerte de Silvina Luna y en medio de la gran conmoción pública por el trágico desenlace, el abogado Fernando Burlando reveló que el hermano de la actriz completará un proyecto que ella no alcanzó a concretar.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el letrado reveló un particular anhelo de Silvina Luna. “Ella era muy dulce e inteligente. Era una joven que amaba la vida que quería continuar, que tenía siempre proyectos. En los últimos días, me retaba y me decía ‘mira que necesitamos la causa porque vamos a hacer la serie’”, contó Fernando Burlando.

Fernando Burlando habló del proyecto que Silvina Luna no alcanzó a concretar. Foto: Captura TV.

Luego, el abogado contó que el día antes de la despedida a Silvina Luna en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita, él estuvo escuchando los mensajes que la modelo le envió sobre el estado de la causa contra Aníbal Lotocki con el fin de hacer una serie sobre ese tema.

Además, Fernando Burlando dejó en claro que el hermano de Silvina Luna estaría dispuesto a concretar el proyecto de la serie. “Si es por Ezequiel, yo creo que sí. Él quiere cumplir todos los deseos, los designios, los proyectos de su hermana. Él quiere continuar con todo esto, seguramente”, remarcó el entrevistado.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, se encargaría de concretar un anhelado proyecto de la actriz. Foto: Archivo.

Por otro lado, Adabel Guerrero reveló otro proyecto que Silvina Luna quería concretar con ella. “Hace unos meses, hablaba con Sil de hacer algo juntas con nuestro conocimiento de coaching ontológico, para ayudar a otras personas a valorarse. Me dijo que me mandaría su libro. Y luego cayó internada con este final tan triste”, contó a través de un posteo en las redes sociales.