Araceli González se refirió a su "cancelación" en la TV tras separarse de Adrián Suar

Durante años, Araceli González fue una de las caras más vistas en la televisión argentina. Brilló en varias telenovelas y luego protagonizó una seguidilla de tiras y películas de Adrián Suar, con quien tuvo una larga relación que terminó en 2005, en un divorcio millonario que duró años.

Araceli González se puso en pareja con Fabián Mazzei, otra de las figuras de Polka y siguió trabajando en la pantalla en diversos programas, también en alguno de su ex. Sin embargo, con el tiempo sus apariciones se fueron espaciando hasta que, un día, a Ara no se la vio más.

Araceli como Carola Casini, una de las tiras de Polka que hizo con Adrián Suar. Instagram Araceli González.

¿Qué pasó en el medio? ¿Acaso Araceli fue “cancelada” en la TV por pedido de Adrián Suar, el papá de su hijo Toto? Sobre ese tema espinoso respondió en Noche al Dente la modelo y actriz, ahora dedicada a full a un emprendimiento beauty de productos cosméticos.

"Durante estos años te corriste del foco, de alguna manera de las cámaras, y te pasaron muchas cosas, y en una entrevista dijiste que te sentiste corrida, ¿te sentiste cancelada en algún momento, de verdad?", quiso saber Fer Dente.

Araceli y Fabián Mazzei, en pareja desde hace décadas. Instagram Araceli González.

"Esto les enseño a mis hijos, y es que siempre tiene que haber otro plan, que nunca, un plan es el único, ojalá puedas vivir de un plan único. Pero también el confort, te achancha, te desalienta, y cuando salís de esa zona, o te sacan o te cancelan, te sentís perdido”, respondió Araceli.

Y la artista agregó una apreciación sobre su actitud cuando notó que no le salían proyectos actorales: “Y la verdad, yo nunca me sentí perdida porque siempre quise hacer cosas. Si me dicen, 'no vas a estar acá', 'buenísimo, voy a estar acá´, contestó yo".

El trabajo de Araceli González para aceptar que fue "corrida" de la TV

Pero ese insight no vino de la nada, porque Ara dio a entender que este tema le llevó tiempo de terapia. "Yo no sé si la palabra es cancelada o no, tampoco me gusta empezar a hurgar en esa zona ya trabajada, pero siento que pasó algo, y no me puedo hacer la boluda con eso, sucedió algo, obviamente, yo pregunto, ¿qué pasó? ¿A qué se debe?”.

Araceli junto a su hija mayor, Flor Torrente. Instagram Araceli González.

“Y empezás a tener un montón de respuestas, hasta que un día la única respuesta y la más maravillosa, es cuando decís: 'ya está, libero", señaló. "La verdad que, más allá de todos los sentimientos que uno puede tener en el trayecto de su vida, todo suma a lo que sos hoy”, agregó, reflexiva sobre el camino que le tocó recorrer.

Y concluyó: “Creo que suma a la manera de construirme, a cómo evolucioné, a lo que empecé a darle prioridad. Yo empecé a trabajar de muy chica, y eso hace que tengas muchas responsabilidades porque fui mamá a los 20, y había que alimentar un bebé a los 20, darle una casa, recreación, vestimenta".