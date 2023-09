Araceli González reveló cuánto bajó de peso desde que padece SIBO

Araceli González fue diagnosticada con SIBO desde hace casi un mes. La famosa dio detalles de cómo la afectó todo esto y sus seguidores se preocuparon mucho por su salud. Ahora, habló para explicar algunas situaciones que se dieron desde entonces, como por ejemplo cuánto bajó de peso desde que anunciaron este cuadro médico que padece.

El SIBO se está transformando en una enfermedad cada vez más frecuente y Araceli González no es la única celebridad que confirmó padecerla, teniendo en cuenta que otras figuras como Cinthia Fernández y Lola Latorre tienen el mismo problema de salud.

Araceli González se confesó sobre el SIBO.

En este punto, sabiendo que su voz es más que importante para ayudar a la concientización, la famosa subió una serie de stories en su Instagram explicando que se encuentra mejor y que llegó a bajar 3 kilos por la dieta que está realizando hace 30 días, cuando le diagnosticaron esta afección.

"Hace un mes hice una nota para Infobae con Sebastián Soldano y todavía no me habían diagnosticado SIBO, me lo diagnosticaron como tres días después", comenzó explicando la actriz en su cuenta de Instagram.

"Hoy ya hace un mes que estoy haciendo la dieta del SIBO y la diferencia de lo que es mi cara cuando hice la nota y lo que es mi cara hoy es atroz", agregó Araceli González, acerca de las grandes diferencias que fue encontrando en este último mes.

Luego agregó: "Dejé de consumir de manera extrema el azúcar, de manera extrema dejé de consumir la lactosa porque a veces me daba como un 'Bueno como una tortita con lactosa, no importa' y el gluten también 'Ah, bueno, un pancito que me va a hacer' ¡No! La diferencia es atroz".

Araceli González dijo cuánto peso bajó desde que le diagnosticaron SIBO.

Haciendo referencia a su peso, Araceli González detalló: "Yo no soy de pesarme, no me interesa pesarme. No sé si es por mi familia o por mi época, pero nunca estuve tan atenta al peso. Si me embarazaba después me recuperaba y trataba de hacerlo de manera normal, dejaba que el cuerpo hiciera su curso".

Y en detalle, explicó algunas diferencias en su alimentación. "El SIBO fue un detonante en mi vida. Me asusté, no entendía e investigué. Entonces empecé a consumir sin azúcar, más allá de la lactosa y el gluten y la diferencia es atroz", agregó.

Para finalizar, la actriz habló de su peso y dijo que seguirá buscando fomentar la prevención e información. "Bajamos comiendo bien y saludable 3 kilos. ¡En un mes! ¡Pero ojo! Cada cuerpo es diferente siempre consulta a profesionales médicos y nutrición".