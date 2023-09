Nicole Neumann tomó una tajante decisión contra su madre

Dista de un vínculo amoroso, de un lazo radiante. Al contrario. Nicole Neumann no se sonroja en admitir que no la une un sentimiento profundo, cálido, ni emotivo con su madre Claudia Neumann. Una postura llamativa, pero absolutamente respetable.

La relación se quebró hace muchos años, algunas voces aseguran que la problemática podría remitirse a un manejo discrecional de la madre de la rubia durante las primeras épocas de modelaje, cuando apenas transitaba por la adolescencia.

En definitiva, Nikita incluso acaba de declarar en televisión que no desea que Claudia forme parte de su casamiento con Manu Urcera. Sí, la famosa reconoció que su propia madre no recibió la invitación para la controversial boda, que tuvo que reprogramarse y no será en la Patagonia, sino en una localidad bonaerense.

Nicole ya no lleva el apellido materno.

El cronista de Implacables le consultó a Neumann: “¿Tu mamá tiene una relación con tu papá? ¿Se van a encontrar en el casamiento?”. Ante lo cual llegó una gélida definición de la famosa: “No sé si ella va”. Y argumentó sobre esa determinación: “No es sorprendente para la gente cercana a mi, que el resto crea lo que quiera, cada uno es libre”.

Ahora Nicole acaba de confirmar su nulo lazo con su mamá. ¿Qué pasó? Resulta que la célebre modelo modificó su perfil oficial de Instagram y optó por quitarse el apellido de su progenitora y poner el de su padre, ese con el que no tuvo relación durante añares.

Por eso, la cuenta de la prometida de Manu Urcera ahora luce como Nicole Unteruberbacher. Una prueba más que sólida, contundente y decisiva que grafica el deseo de la ex de Fabián Cubero de distanciarse rotundamente de Claudia Neumann.