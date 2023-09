Sopresiva declaracion de Mica Viciconte sobre una posible separación con Fabian Cubero

En medio de los conflictos familiares, Micaela Viciconte sorprendió a todos con una declaración sobre una posible separación con Fabián Cubero, algo que genera aún más incertidumbre más allá de la pelea entre Nicole Neumann e Indiana Cubero.



Sucede que, justamente a raíz de la triste disputa entre madre e hija, Mica Viciconte fue consultada y, sin apuntar directamente contra la modelo, se diferenció de ella ante un hipotético escenario.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero.



“Si mañana Fabi y yo nos separamos y él rehace su vida y sale con otra mujer, a mí me gustaría que esa mujer lo ame a Luca. Estaré agradecida que lo acompañe y ayude. Pero sería que lo trate mal, que no le dé bola”, comentó Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi.



Por otra parte, al referirse a los reiterados encontronazos que ahora no sólo los tienen a Fabián Cubero y a Nicole Neumann como protagonistas sino a su hija mayor, Indiana, Micaela Viciconte opinó de manera contundente.



“Los problemas no son los chicos. El problema son los grandes, cuando involucran a los más chicos”, consideró la influencer, quien se convirtió en madre por primera vez con la llegada de su hijo Luca.

Por último, se defendió de los rumores que indican que una de las posibles explicaciones para entender el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero era la influencia de Micaela Viciconte sobre la adolescente.



“Si bien nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija. Es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y terminás cuidando a los seres queridos como si fueran tuyos”, explicó.