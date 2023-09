La fuerte confesión de Marixa Balli sobre una cirugía estética

En días en los que se debate sobre las cirugías estéticas, tras la muerte de Silvina Luna, Marixa Balli fue más sincera que nunca y recordó una traumática experiencia a raíz de un retoque que se realizó hace años.



“Yo, desde mi accidente, que fue tan trágico que me tuve que hacer cirugías. Un cirujano, en el cual yo confié mucho tiempo, me hizo una mala praxis, que hasta el día de hoy estoy intentando que alguien me la saque”, comenzó contando la vedette en LAM.



“Mi cirujano, que era el que me operaba siempre, se mandó una cagada. O sea, en vez de decir: ‘No estoy capacitado para hacer esto’, me dijo: ‘Marixa, divina, vení’. Y me aniquiló. Nunca lo reconoció. Por esta situación transité casi 7 u 8 cirugías, con profesionales de primer nivel, de renombre”, agregó Marixa Balli.



“Un día, trabajando con Minguito en un programa hace mil años, yo era muy chica, y el productor de ese programa, que era un hombre muy importante, me dice: ‘Vos tenés una hermosa sonrisa. Te reís demasiado, pero se te ve un poquito la encía de los dientes. Entonces, yo quiero que te vayas a hacer una cirugía y te saques la encía”, siguió relatando.



Hoy por hoy, Marixa Balli recuerda con mucha angustia aquella situación tan dolorosa no sólo en lo físico, sino también en lo emocional, dado que, cuando sucedió, era muy joven. “Yo era muy chica. Voy a un odontólogo. Le digo: ‘¿Esto se hace?’. Y me dice que sí. Me lo hice, sufrí como una marrana, porque es totalmente sangriento, porque, ¿qué va a coser la encía? Fue increíble la cirugía, pero sufrí muchísimo”, contó.

Marixa Balli se sinceró sobre una cirugía estética que se realizó hace años.



“Estuve un mes, te ponen un yeso porque no para de sangrar. Fue una tortura. Eso no me lo habían explicado. Yo pensé que en dos minutos cicatrizaba la encía. Y no. Aparte, lo que estuve antes de que me pusieran el yeso, tres horas porque me sangraba”, añadió Marixa Balli.



Por último, la panelista de LAM confesó: “Yo era muy chica y en ese momento me traumó que esta persona tan importante me dijera: ‘Mirá, Marixa, te vamos a hacer planos de lejos porque cuando te reís se te ve la encía y a mí no me gusta”.