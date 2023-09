The Rolling Stones estrena nueva canción y confirma fecha de su esperado disco

The Rolling Stones vuelve a ser noticia con el lanzamiento de su nueva canción Angry. Además, se suma el anuncio de la fecha de llegada de su esperado nuevo disco titulado Hackney Diamonds, que estará disponible a partir del 20 de octubre.

Las novedades fueron compartidas hoy por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood durante un evento especial de prensa que se desarrolló en el mítico Hackney Empire. El evento de lanzamiento fue conducido por Jimmy Fallon y transmitido a todo el mundo por YouTube.

Ronnie, Mick y Keith durante la presentación de su nuevo material de estudio.

Hackney Diamonds marca la primera colaboración de los Stones con el productor Andrew Watt, que fue nombrado Productor del Año en 2021 en los Premios Grammy y ha trabajado con artistas de la talla de Pearl Jam, Iggy Pop y Elton John, entre tantos otros.

El álbum cuenta con 12 canciones y fue grabado en varias locaciones alrededor del mundo, incluyendo los Henson Recording Studios, Los Angeles; Metropolis Studios, Londres; Sanctuary Studios, Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios, New York; y The Hit Factory/Germano Studios, también en New York.

Es el quinto trabajo de estudio desde A Bigger Bang en 2005. Desde entonces, los Stones continuaron rompiendo récords de taquilla en una serie de giras mundiales con entradas agotadas.