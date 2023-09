Murió Steven Harwell, cantante de Smash Mouth

Steven Harwell, cantante del grupo Smash Mouth, murió este lunes a los 56 años, según confirmó su representante Robert Hayes. El cantante falleció en su casa de Idaho, acompañado por familiares y amigos tras batallar un largo tiempo contra problemas de salud que derivaron en una insuficiencia hepática irreversible.

"El legado de Steve vivirá a través de la música. Con Steve, Smash Mouth ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y encabezó las listas con dos sencillos número uno, cinco sencillos Top 40, tres sencillos Hot 100, cuatro álbumes Billboard 200 y una nominación al Grammy, sin mencionar las cientos de películas y participaciones en televisión y, por supuesto, sus colaboraciones para la franquicia Shrek", expresó su representante en diálogo con Rolling Stone.

Smash Mouth en su pico de popularidad.

Aunque Hayes no contó detalles de la causa de la muerte del cantante, se sabe que en el último tiempo Harwell estuvo bajo cuidados paliativos debido a una insuficiencia hepática. De hecho, este domingo, el representante había comunicado que su cuadro se encontraba en una fase terminal. "Está descansando en casa bajo cuidados paliativos. Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente sólo será por un corto tiempo. Respetemos la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil", expresó en declaraciones a la revista People.

Nacido el 9 de enero de 1967, Steven Harwell comenzó su carrera musical en San José, California, como rapero del grupo F.O.S. Después de la disolución de la banda, comenzó a trabajar con su amigo, el baterista Kevin Coleman y, más tarde, se asoció con el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul Delisle. Su popularidad llegó recién en 1994 cuando creó Smash Mouth, banda que lo llevó al estrellato con hits como "Walkin’ on the sun", "All Star" o "I’m a Believer" para el film Shrek.