La Joaqui contó cómo la estafaron sus ex representantes

La vida gira a máxima velocidad para La Joaqui, que transita por un presente movilizante, como un subibaja de emociones y desafíos diversos. De aquel anuncio de un parate en su carrera por problemas emocionales a esta actualidad en GOT Talent.

La artista navega por aguas torrentosas y se animó a surfear la propuesta de un tanque como el reality de Telefe. Ahí luce radiante, con toda su personalidad, sus rasgos distintivos y su calidad profesional. Por eso, la cantante recuperó la sonrisa y la luz en su rostro.

No obstante, La Joaqui sufre por otras vías paralelas, por circunstancias poco agradables que se presentaron en su camino y que se vinculan con una mala jugada que le ejecutaron sus dos ex representantes. Una especie de malentendido que podría encuadrase en una estafa.

En su visita al diván de Vero Lozano, la artista abordó esa experiencia traumática. Todo comenzó con su confesión directa del corazón: “Fue el peor y el mejor año de mi vida, siento que terminé de crecer. No sabía qué iba a pasar con mi carrera, estaba volviendo a empezar”.

Tras esos dichos, la conductora de Cortá por Lozano le preguntó directamente: “¿Te estafaron?”. Así, La Joaqui intentó explicar lo acontecido y manifestó con honestidad: No sé si me estafaron, pero sí hay conflictos legales. No entiendo muy bien qué pasó”.

La Joaqui reveló que fue estafada

Más allá de la delicadeza de ese tema, Verónica procuró clarificar todo y le consultó: “¿Todo eso que construiste en esa etapa ya no es más tuyo?”. De esa manera, la artista confesó con dolor: “No, también era mi responsabilidad instruirme mejor”.