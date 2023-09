La categórica respuesta de Jorge Rial sobre su presunta baja de C5N

En las últimas semanas, se especuló con una posible baja de Jorge Rial de C5N, y llegó a correr el rumor de un presunto desembarco del conductor en la pantalla de Telefe. Y ahora, el propio periodista fue el encargado de aclarar los tantos sobre su destino en la pantalla chica.

"Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela", expresó contundente Jorge Rial en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece). De esta manera, el comunicador despejó la versión de un supuesto pase de C5N a Telefe.

Sobre este tema, Jorge Rial agregó: "Lo de Telefe salió de un rumor, no, nada. Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela en octubre. Ya estoy mejor, los médicos me dejaron. No voy a volver todos los días, vamos a hacerlo gradualmente. Al principio parecía imposible volver este año, pero milagrosamente el cuerpo está respondiendo bien".

Por su parte, Marina Calabró comentó recientemente en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre), que Jorge Rial pidió una reunión con los directivos de C5N. "Se presentó y les dijo 'chicos, todo bien, rescindamos el contrato, me da calor, estoy cobrando sin laburar'. Él salió de la pantalla a partir de su episodio de salud y el canal le sostuvo el sueldo, el contrato, porque hay una recomendación médica de descanso", contó la periodista.

Jorge Rial anunció que regresa en octubre a la pantalla de C5N. Foto: Captura TV.

Finalmente, Calabró agregó sobre el acuerdo al que llegaron desde C5N con Rial: "Lo que me dice el decisor es que le dijeron 'no queremos que te vayas, sos parte fundamental de la estructura, queremos que sigas, volvé como quieras y como puedas'. Acordaron que vuelva a la conducción de Argenzuela en septiembre, en una frecuencia de dos o tres veces por semana, de acuerdo a como se vaya sintiendo".