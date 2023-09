El picante comentario de Luciana Salazar que despertó rumores de nuevo romance

Luciana Salazar es una de las famosas que más activa se muestra en sus redes sociales, compartiendo ya sean sus variados outfits y momentos con su hija Matilda. Sin embargo, en las últimas horas dio que hablar una publicación.



Sucede que la vedette sorprendió a todos sus seguidores con una historia de Instagram en la que compartió un comentario picante que despertó rumores de un posible nuevo romance en su vida.

Luciana Salazar. Foto: @salazarluli.



Es que Luli Salazar, seguramente sin preocuparse por lo que piensen los demás, publicó una frase que daría cuenta de que había estado con alguien unas horas antes, siendo esto un indicio concreto.



“Cuando ambos se quedan con el olorcito del otro impregnado”, escribió Luciana Salazar en una historia de Instagram, con un emoji de carita enamorada, como para que no quedaran dudas hacia qué dirección iba su comentario.



Hace sólo unas semanas, Luciana Salazar había sido vinculada con Máximo Kirchner, pero rápidamente se encargó de desmentir este rumor con una reacción algo llamativa en las redes sociales.

El comentario de Luciana Salazar que despertó rumores de romance.



“Entiendo las ganas que tienen de verme de novia los medios, pero dejen de hacer circular fakes news, que encima ya fueron desmentidas por mí, el otro día, por este medio”, comenzó aclarando en sus historias de Instagram.



“Vuelvo a repetirlo para que quede clarísimo y no me molesten más con el tema. No conozco a Máximo Kirchner y no me molesten más con el tema. No conozco a Máximo Kirchner y es mentira que es mi pareja”, agregó Luciana Salazar.