Jorge Rial sepultó a Andrea Rincón tras el escándalo con Intrusos

Andrea Rincón protagonizó un nuevo escándalo la semana pasada, luego de denunciar a la producción de Intrusos (América TV) por no cumplir con lo pautado con una entrevista que protagonizaría junto a Flor de la V. La actriz denunció que le prometieron un "mano a mano" con la conductora del ciclo de chimentos y cuando llegó al estudio se encontró con otro panorama: en la entrevista también participarían los panelistas.

"A mí no me van a humillar, no me van a faltar el respeto”, expresó la actriz en el video que publicó en sus redes sociales. "Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quién me garcha o no, y cómo elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente?", manifestó furiosa.

Tras el furioso descargo que hizo la actriz, y entendiendo que muchas de las situaciones que sacó a la luz forman parte del período donde Jorge Rial estaba al frente del programa, fue el propio periodista quien se refirió a lo ocurrido durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Hay figuras que por ahí se merecen un mano a mano, no sé si es el caso de Andrea", comenzó expresando, ninguneado ya desde el inicio a Rincón.

Andrea Rincón.

Luego, el periodista se refirió al término que utilizó la actriz para graficar lo que sintió. "Me pareció un poco exagerado hablar de violación pero bueno...", opinó Rial.

Acto seguido, dio su parecer sobre por qué Rincón se comportó de esa forma: "La tomó un grupo progre y le dijo: ‘Sos una gran actriz, olvidate de Gran Hermano, olvidate de todos los quilombos que tuviste. Te ganaste un premio Cóndor o no sé qué’. Y se lo terminan creyendo. Andrea, a la que yo quiero y vi nacer, es Andrea Rincón, la chica de barrio, la morocha argentina. ¿Qué se yo? Porque esto de decir: ‘Los programas de la tarde…’. Ese desprecio por los programas de chimentos no lo entiendo. No vayas, quedate en tu casa. Salvo que tengas algo para contar. A ver, Andrea, ¿qué cosa tenía para contar? Nada", comentó tajante.

Jorge Rial en su época como conductor de Intrusos.

Para finalizar, disparó: "En Intrusos siempre fue muy bien tratada . Y cuando tuvo quilombos eran de la calle, pero bueno, fue su época de quilombos y así también llegó a donde llegó. Es muy buena actriz, pero sigue siendo Andrea Rincón. La morocha argentina es la que me gusta a mí. La otra es para los cenáculos. Tiene ese grupito que le dice: ‘Es un programa de mierda. No vayas’".