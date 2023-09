Cuándo estrena la película que filmó Luisana Lopilato en Mendoza

Uno de los puntos turísticos con mayor afluencia turística en el país es la Provincia de Mendoza. La "tierra del sol y del buen vino" ha logrado que personas de diferentes partes del país y del mundo conozcan la imponente Cordillera de Los Andes, las espectaculares bodegas y otras locaciones que son lugares de "visita obligatoria" para entender más sobre la provincia.

Mendoza ha sido elegida no sólo por turistas, sino también para filmar películas y series. A fines de los años '90, Brad Pitt visitó Uspallata para filmar Siete años en el Tíbet. Años después, Brasil escogió la provincia para rodar el inicio de la telenovela Avenida Brasil. Y la lista sigue.

Luisana Lopilato junto a Benjamín Amadeo filmando "Mensaje en una botella". Créditos: Instagram Benjaminamadeouy.

Ahora es el turno de Mensaje en una botella, la próxima película que tiene como protagonista a Luisana Lopilato y que cuenta con un gran elenco: Benjamín Vicuña; Marina Belatti; Rafael Spregelburd; Benjamín Amadeo; y Eduardo Blanco.

La actriz arribó a la Provincia de Mendoza en horas de la noche del pasado domingo 20 de agosto junto a su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, y sus cuatro hijos. Las grabaciones iniciaron a fines de agosto y este viernes 1 de septiembre se realizaron las últimas tomas del audiovisual.

Rey habló con MDZ Show sobre la película y las locaciones elegidas. Créditos: Valentina Buttini.

Ignacio Rey, productor de este nuevo film y quien también ha participado en la producción de otros largometrajes como No soy tu mami, Papá al rescate y Neruda; estuvo en un mano a mano con MDZ Show y adelantó detalles de la super-mega producción cinematográfica nacional:

- Tengo entendido que el 70% de la película se ha grabado en Buenos Aires y el otro 30% de las locaciones que utilizan en la película son de Mendoza. ¿Por qué escogieron la provincia para filmar?

- En rigor sí, se graba 70-30, aproximadamente; aunque, curiosamente, muchas de las locaciones que se usaron en Buenos Aires se pensaron en función de que fueran locaciones como si fuera Mendoza, en interiores, porque mucho de la película sucede en Mendoza. Esto es así porque la protagonista, el personaje de Denise que es Luisana Lopilato, es una sommelier y la película transcurre en el mundo del vino. Entonces la película, para el espectador, es un film que sucede al revés: 70% en Mendoza y 30% en Buenos Aires.

El Diplomatic Hotel fue la última locación en la que se grabó la película. Créditos: Felicitas Oyhenart.

- ¿Cuándo empezaron a rodar en Mendoza? ¿Ya filmaron todas las tomas en Buenos Aires o todavía les falta?

- En Buenos Aires ya terminamos. De hecho, hoy (viernes 1 de septiembre) es el último día de rodaje de la película. Llegamos a Mendoza hace dos semanas, fueron once jornadas de rodaje en Mendoza. Nos va a quedar alguna pequeña cosa porque tenemos que todavía filmar algunas cosas, pero que ya no requieren de elenco ni de un gran equipo técnico, así es que, probablemente la semana que viene o la otra se hagan algunos planos en viñedos o en caminos de montaña.

- ¿Cuándo piensan estrenar este largometraje?

- La idea es estrenarla durante el primer semestre del año que viene, para tratar de ser más exactos en el segundo trimestre del año. Pero no tenemos una fecha exacta porque depende de las fechas en las que se termine de armar la película, y además porque después hay que ver calendarios con otros estrenos de películas y encontrar el mejor momento porque esta película empieza por las salas de cine. El audiovisual se podrá disfrutar en las salas de cine y también en Amazon Prime Video.

- Primero se estrena en las salas de cine y luego se traslada a la plataforma de streaming Amazon Prime Video, ¿no?

- Exacto. La película va a arrancar por las salas de cine y, posteriormente, habrá que ver cuándo se programa en la plataforma.

- ¿Qué expectativas tienen?

- Yo tengo muchas expectativas, porque creo que tenemos un gran guion, director y un elenco soñado. Este 2023 ha sido un año sin películas nacionales muy fuertes en las salas. Obviamente, se han estrenado algunas películas que han funcionado bien, pero, desgraciadamente, la pandemia generó un cambio en el consumo, entonces este año no hay los grandes blockbusters (taquillazo) en el cine, fueron a las plataforma directo. El año que viene se espera que eso empiece a modificarse y que haya grandes películas argentinas en las salas. En ese sentido, aspiramos, así como este año creció la cantidad de espectadores que van al cine a cifras superiores a lo que eran los espectadores en la prepandemia, ojalá que el año que viene siga esa tendencia del público en las salas y espero que vayan a ver películas nacionales y esta sea una de esas. La nieve ha sido protagonista en varios rincones de la provincia. Créditos: PH Rodrigo D'Angelo.

- ¿Qué lugares de Mendoza les han impactado, o gustado, más?

- La verdad que Mendoza es impactante. Nosotros ya hicimos Papá al rescate el año pasado, con lo cual tenemos un panorama muy grande de todo lo que es Mendoza, pero, particularmente en esta película nos impactó mucho el hecho de poder contar con viñedos al pie de las montañas nevadas.

- Tuvieron la suerte de venir en la época donde empezó a nevar bastante...

- Increíble, porque eso, en algún momento cuando supimos que teníamos esta fecha para rodar y entendíamos que quizás los viñedos no iban a estar en flor, verdes, pensamos la película desde otro lado: desde el frío y la nieve. Pero no sabíamos si iba a haber nieve, era impredecible. Haber visto la nieve al pie de los viñedos y esos caminos, la verdad que es hermoso. Luisana Lopilato grabando "Mensaje en una botella" en la Provincia de Mendoza. Créditos: Instagram Michaelbuble.

- Antes de Luciana Lopilato, ¿tuvieron en mente a otra actriz para el papel principal?

- No. Cuando pensamos en la película, en el personaje, pensamos directamente en Luisana.

- ¿Cómo describirías al personaje que interpreta?

- Es una sommelier. Es un personaje que encuentra la manera de mandarse mensajes a su yo del pasado para cambiar decisiones que ha tomado. Es una película que juega con eso, que va y viene en el tiempo.

- ¿Michael Bublé hace algún cameo en la película o solamente ha venido a acompañar a Luisana?

- No, ha venido a acompañar a Luisana. Rey destacó la amabilidad de los mendocinos. Créditos: Valentina Buttini.

- ¿Qué es lo que ha facilitado que cada vez las locaciones sean más federales?

- Me parece que el cine se centró en Buenos Aires, históricamente. Las condiciones de producción antes hacían muy difícil que uno saliera por todo lo que implicaba salir, se filmaba de otra manera. Yo creo que a partir de los últimos 10-12 años, en donde ha cambiado toda la forma de registrar una película, empieza a permitir que uno pueda viajar. La realidad es que cuando uno sale de Buenos Aires, primero encuentra otra historias, marcos, facilidades. La verdad es que era una industria muy centralizada y también empezó a pasar algo que es maravilloso: muchas provincias empezaron a desarrollar polos audiovisuales. Mendoza o Córdoba son hoy quizá, las más fuertes en eso, con lo cual empiezan a tener personal capacitado, actores, equipamiento y servicios. Eso ayuda mucho porque ya no es pensar desde Buenos Aires, a los que nos toca, ya no es el esfuerzo de ir a rodar a una provincia y mover todo un equipamiento y gente, sino que uno sabe que con mínimos recursos encuentra en las provincias gente y servicios de primera línea, además de locaciones espectaculares, lugares que no están vistos; y, algo que me parece maravilloso, que es la gente, los ciudadanos, absolutamente generosos con las producciones.

- ¿Tenés pensado realizar otro proyecto próximamente?

- Estamos empezando en breve otra película con Marcos Carnevale, con quien hice Papá al rescate. Se va a filmar a fin de año.