Romina Gaetani se sinceró sobre las cirugías tras la muerte de Silvina Luna

La dolorosa muerte de Silvina Luna sigue repercutiendo en toda la sociedad y posiblemente marcará un antes y un después con respecto a los estereotipos de belleza, los riesgos de las cirugías y una sociedad que no debe opinar de los cuerpos ajenos. En este punto, Romina Gaetani hizo una particular reflexión.

Muchas voces salieron a dar su punto de vista y perspectiva sobre lo sucedido con Silvina Luna. Quien no se había expresado hasta ahora es Romina Gaetani, que como invitada a Poco correctos hizo un interesante análisis.

“Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone –sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, más aún- un peso que es el doble o triple”, comenzó diciendo la actriz.

Con respecto a los estereotipos, el paso del tiempo, la visión ajena pero también la propia, la intérprete admitió también que no le teme al paso del tiempo: “Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”.

“Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”, se sinceró.

Sobre el impacto de las redes sociales, Romina Gaetani respondió: “Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”.

Romina Gaetani habló de las cirugías y reflexionó sobre los cuerpos de hoy.

Por otro lado, la actriz de 46 años se refirió a la reciente pérdida de Silvina Luna y cómo impactó su fallecimiento dentro del medio. “Lamento muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón", dijo.