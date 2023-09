La contundente respuesta de Mica Viciconte sobre la pelea entre Indiana y Nicole Neumann

Al ser consultada sobre los reiterados conflictos entre Nicole Neumann e Indiana, la hija mayor que tuvo con Fabián Cubero, Micaela Viciconte respondió de manera contundente, como para no dejar dudas.



En una charla radial, Catalina Dlugi le preguntó a la influencer por la relación que mantiene tanto con Indiana como con sus dos hermanas menores, Allegra y Sienna, sobre todo con la mayor de ellas, que hace nueve meses vive en su casa, dado que no quiere volver con Nicole Neumann.

Micaela Viciconte e Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero.



“A mí en ningún momento se me ocurrió ocupar el gol de madre de alguien que no es mi hija. Sacando a Indiana, en general, cuando una persona sale con alguien que tiene hijos es muy difícil no involucrarse en lo sentimental, en un montón de situaciones porque terminás cuidándolas como si fuesen tus hijas y las amás de igual manera”, sostuvo Mica Viciconte.



“Más hoy que tengo un hijo y ellas son sus hermanas. Yo quiero lo mejor para ellas, como lo mejor para mi hijo. Y jamás quise ni quiero ocupar el rol de madre porque no me interesa”, agregó la influencer.



Asimismo, cuando tuvo que opinar sobre los conflictos entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, se puso claramente del lado de la adolescente. “Los problemas no son los chicos, los problemas son los grandes, cuando los grandes involucran a los pequeños”, remarcó.

Mica Viciconte opinó sobre el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero.



En ese sentido, sin apuntar directamente contra Nicole Neumann, se diferenció de ella en algunas actitudes. “Si mañana Fabi y yo nos separamos, y él rehace su vida y sale con otra mujer, a mí me gustaría que esa mujer lo ame a Luca. Estaré agradecida que lo acompañe y lo ayude. Peor sería que lo tratara mal, que no le dé bola”, aseguró Mica Viciconte.



“A veces no ven lo que está sucediendo, por ego, por inseguridad, lo que fuese, y yo la realidad es que no puedo hablar mal porque adoro a esas nenas y siempre voy a querer lo mejor para ellas. Tengo a mi hijo que es el hermano y para él es importante la familia. Es imposible que destruyan eso”, cerró la influencer.