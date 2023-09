Mientras peligra el futuro de Fabián Doman en El Trece, se baja una icónica panelista de su programa

En medio de una serie de versiones sobre un posible y abrupto final para Bien de Mañana, el programa que conduce Fabián Doman en El Trece, se dio a conocer que una icónica panelista se baja del ciclo justo en medio de la turbulencia.

Desde su cuenta de X, el periodista Agustín Rey indicó: "Primera baja en #BienDeMañana, el ciclo de Fabián Doman. Silvia Fernández Barrio argumentó viajes laborales y mañana será su último día". De esta manera, el envío cuya continuidad en El Trece ya tiene su primera baja.

En medio de la incertidumbre, el programa de Fabián Doman tiene su primera baja. Foto: X @agus_rey.

A poco más de un mes de haber regresado a la telvisión, Fabián Doman tendría los días contados en El Trece, ya que según detalló Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre), el horario del conductor sería reemplazado por Mañanísima, el programa que lidera Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Según los crecientes rumores, Doman terminaría con su programa en El Trece entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Mientras tanto, ni el conductor ni quienes lo acompañan frente a cámaras tienen certezas sobre el levantamiento de Bien de Mañana.

"Los rumores, la televisión... es normal, es así. La parte que tengo que aclarar yo, la aclaré y lo demás son decisiones y cuestiones que tiene que manejarse entre el canal y la productora. Yo no sé nada", comentó Fabián Doman sobre su presunta salida de El Trece desde un móvil con Intrusos (América).

Silvina Fernández Barrio se baja del ciclo de Fabián Doman. Foto: Captura TV.

En tanto que Silvia Fernández Barrio apuntó molesta: "Me preocupa la falta de claridad hacia las personas que trabajan. No lo decidieron de un día para el otro. Y si no es verdad, si el programa va a seguir, que le des a la gente la seguridad de que va a seguir trabajando. Yo pregunté qué había de cierto y nadie sabe nada".