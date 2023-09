Cómo está hoy y dónde vive Sergio, el hermano menor de Luis Miguel

Hace años se supo que Luis Miguel y su hermano Sergio Gallego Basteri están distanciados y no tienen ningún tipo de trato ni comunicación. En los últimos días, una cronista intentó acercarse al hermano del músico en un aeropuerto, pero todo terminó en un momento de tensión.



Desde el programa de TV Despierta América tuvieron el objetivo de hablar con Sergio Gallego Basteri, luego de enterarse que llegaría a España, el país en donde vive hace muchos años. Para cumplir con esa misión, enviaron a la cronista Claudia Maldonado.



Luego de una guardia de 48 horas en las que el hermano de Luis Miguel evitó ser captado por las cámaras de Telemundo, Maldonado se acercó a él para intentarle sacarle alguna declaración, pero sólo se encontró con la negativa.

Sergio Gallego Basteri, el hermano de Luis Miguel.



“¿Tuviste contacto con tu hermano?”, le preguntó la periodista. “Mirá, yo no soy un personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz. ¿Sí? Ya está bien, ya está bien. Gracias”, respondió Sergio Gallego Basteri.



En el lugar también estaba Octavio Foncerrada, quien conoce a Sergio desde que era un niño. Él también intervino en la situación para pedirle a la cronista que no insistiera. “Señorita, a ver, por favor, él no es un personaje público. Nosotros somos personas normales. Déjenos en paz”, le dijo.



Si bien Sergio Gallego Basteri es de quien menos se sabe en la familia de Luis Miguel, rápidamente se pudo apreciar que la voz y los rasgos son idénticos al prestigioso y reconocido músico.

Luis Miguel y Sergio Gallego Basteri dejaron de hablarse cuando el cantante le quitó el apoyo económico a su hermano cuando éste le dijo que quería estudiar una carrera con la que él no estaba de acuerdo. La idea del músico era que estudiara en Boston.



Ante esto, Sergio Gallego Basteri no modificó su postura, por lo que Luis Miguel le retiró el apoyo. En ese momento, Octavio Foncerrada se lo llevó para vivir con su familia en la ciudad de Guadalajara. Al tiempo, el hermano del cantante se fue a vivir a España, persiguiendo su sueño de convertirse en músico.