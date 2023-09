La categórica opinión de Pampita sobre la detención del hermano de Roberto García Moritán

La semana pasada, los nombres de Pampita y de su marido, Roberto García Moritán, saltaron a los titulares en todos los portales por la detención del hermano del referente político, Francisco García Moritán; quien protagonizó un tenso episodio policial por estar al volante bajo los efectos del alcohol en el barrio porteño de Recoleta.

Según trascendió, el cuñado de Pampita además llevaba una licencia de conducir que no era legítima, y se comportó de manera hostil con los agentes que lo detuvieron. Si bien el hermano de Roberto García Moritán quedó en libertad en pocas horas, el tema se instaló en el medio y ahora la integrante del jurado del Bailando (América) fue consultada al respecto.

Roberto García Moritán junto a su hermano Francisco. Foto: Instagram.

Tras regresar de un viaje a Nueva York, Pampita fue abordada por un móvil de Intrusos (América), y la modelo fue categórica a la hora de referirse a la conducta de su cuñado.

“Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable. Imaginate, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos… Imposible opinar por ellos y por sus acciones”, explicó ante la consulta sobre la detención del hermano de Roberto García Moritán.

Entonces, cuando le preguntaron qué pensó al enterarse del episodio de la detención, Pampita remarcó: “La verdad es que siempre me sucede lo mismo. Como que la que está expuesta y elige este trabajo soy yo, y la que responde por las acciones al ser una persona mediática soy yo. Lo que le pase a los demás, no es que me supera, pero no tengo nada que ver”.