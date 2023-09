El detalle en un video de Pampita que alimenta los rumores de embarazo

En las últimas horas, Pampita sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un tierno video con Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la niña, sino un detalle que despertó rumores de embarazo.



Sucede que, a través de la cuenta de Instagram de Ana García Moritán, la jurado del Bailando 2023, subió un video en el que se observa un bello momento entre madre e hija: allí, Pampita aparece mostrándole un par de escarpines a Ana.



Lógicamente, los seguidores de Instagram de Pampita comenzaron a especular con un posible nuevo embarazo. “¿Los escarpines son que viene otro hermanito?”, dijo uno usuario. “Para mí viene otro en camino. Por eso los escarpines”, agregó otro. “¿Viene otro bebé?”, preguntó uno más.



Como no podía ser de otra manera, el posteo se llenó de likes y de comentarios también muy amorosos, no sólo los especuladores con un embarazo. Justamente sobre esto, la conductora y jurado del Bailando 2023 aún no se pronunció.



En ese sentido, lo que siguió alimentando los rumores de que un bebé está en camino es que, ante el aluvión de mensajes referidos a esa posibilidad, Pampita no hizo ninguna aclaración ni negó absolutamente nada.

Pampita y Ana García Moritán. Foto: @anagarciamoritan.



Hay que recordar que Pampita tuvo cinco hijos con Benjamín Vicuña (Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio) y una hija con Roberto García Moritán, llamada Ana. Nunca dio una declaración en la que anunciara que descarta la posibilidad de tener otro hijo.



De hecho, en cada una de las últimas apariciones con Roberto García Moritán, Pampita se mostró muy enamorada y a la pareja se la ve más que afianzada, por lo que no suena descabellada la posibilidad.