Quién es el bailarín que le gusta a Juli Castro en el Bailando 2023

Sin duda, una de las grandes revelaciones de la actual edición del Bailando 2023, en la pantalla de América, es Juli Castro, la hija de Momi Giardina, quien también tiene historia en la pista del programa de Marcelo Tinelli.



La joven, que deslumbra por su carisma, su talento, su naturalidad y su sensualidad, confesó en las últimas horas que le gusta un participante del certamen que generó sorpresa en estas primeras semanas por sus altos números de rating.



En una charla con Pablo Agustín, Juli Castro contó que el bailarín en cuestión, el que le atrae físicamente, es uno de los compañeros de baile de una de las ex participantes de Gran Hermano.



Rápidamente, las especulaciones se abrieron. No había tantas opciones, dado que las ex Gran Hermano que están en la pista del Bailando 2023 son Coti Romero, Juliana Díaz y Romina Uhrig.



Finalmente, cuando tuvo que revelar el nombre del bailarín por el que se siente atraída, Juli Castro se confesó con algo de pudor. “El bailarín de Juliana de Gran Hermano. Chicos, lo dije”, expresó la hija de Momi Giardina.

Juli Castro contó que le gusta un bailarín del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.



Se trata de Rodrigo Gutta, quien tiene una extensa y envidiable trayectoria como bailarín, dado que formó parte de grandes presentaciones teatrales con reconocidos artistas del medio del espectáculo.



Entre esas figuras con las que trabajó Rodrigo Gutta están Flavio Mendoza y Flor Vigna, con “Tres Empanadas”. Asimismo, en diciembre de 2021 estuvo en la obra “Sex”, que dirige José María Muscari.