La esposa de Aníbal Lotocki respondió si tienen pensado irse del país

En medio del repudio y la fuerte condena social, mucho se especuló con que Aníbal Lotocki, ante la imposibilidad de hacer una vida normal tras las muertes de Silvina Luna y Mariano Capararola, tendría pensado abandonar el país.



Ante estos rumores, María José Favorón, la esposa del cuestionado cirujano, rompió el silencio y contó cómo están viviendo este momento tan complejo. “Cada persona es libre de hacer el reclamo que le sea pertinente. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que hay lugares y dónde hacerlo. No me parece que lo tengan que hacer en la casa de la persona a quien querés denunciar”, comentó.



En diálogo con la criminóloga Brenda Márquez Espíndola en un vivo de Instagram, la esposa de Aníbal Lotocki hizo un fuerte pedido. “No hay que promover este tipo de hechos. Es un delito vandalizar. Todos queremos justicia”, remarcó.



Por otra parte, ante la consulta sobre si finalmente tienen pensado mudarse, ya ni siquiera a otro barrio, sino fuera del país, María José Espíndola aclaró: “Escuché tantas cosas. Vi que sacaron fotos de propiedades que no tenemos. Primero, quiero aclarar que no tenemos pensado irnos del país. No es una posibilidad. Tengo mi familia acá y Aníbal tiene a sus hijos”.



Si bien reveló que se llegó a analizar la posibilidad de mudarse, explicó los motivos por los que decidieron no hacerlo. “El tema de mudarnos lo hablamos con él y es una de las opciones para calmar un poco (todo) y tener otro tipo de vida junto a los chicos”, agregó la esposa de Aníbal Lotocki.



Asimismo, sobre la tensión que se respira en las afueras de su casa de Vicente López después de la muerte de Silvina Luna, María José Favarón confesó: “Tenemos miedo y esto nos cambió la vida diaria. Hicimos denuncias a la Policía y a la Fiscalía, debido a que recibí muchas amenazas por teléfono”.

Aníbal Lotocki y María José Favarón.



En ese sentido, también reveló que cómo repercutió este escándalo en su vida diaria. “Nos modificó un montón nuestra vida, desde lo que trabajamos hasta la cotidianeidad. Realmente para mal. Es demasiada la desinformación que hay en televisión, donde cualquiera s sienta y habla. Si hay que responder en la Justicia que se siga con el curso normal, pero que no usen a los medios para fomentar la violencia y el odio. No estoy de acuerdo”, explicó la esposa de Aníbal Lotocki.



Por último, contó que salen poco de su casa a raíz del temor y de la incomodidad de tener los ojos encima no sólo de la gente, sino también de la prensa. “Estamos mucho tiempo dentro de casa. No salimos mucho y tenemos la guardia periodística las 24 horas del día. Nadie está preparado para afrontar esto”, cerró.